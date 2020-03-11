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TFF 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Altınordu: 2

TFF 1. Lig'in 27. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Altınordu'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu.

11.03.2020 21:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:24
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Altınordu: 2
TFF 1. Lig'in 27. haftasında İstanbulspor , sahasında karşılaştığı Altınordu 'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. İki takım oyuncuları ve maçta görev alan hakemler korona virüse tedbir almak amacıyla maç öncesi dezenfektan sıktılar.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Şeker xx, Deniz Turgut xx, Utku Tunavelioğlu xx

İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Oğuzhan Berber xx, Etoga xx, Wellinton xx, Tuncer Duhan Aksu xx (Rıdvan Şimşek dk. 59 x), Eslem Öztürk xx, Berkay Görmez xx (Muhammed Enes Durmuş dk. 75 x), Issah xx, Ali Dere xx, Melih Kabasakal xx, Zafer Şensoy xx

Yedekler: Halil Yiğit Gitmez, Mehmet Yeşil, Uygar Mert Zeybek, Egehan Gök, Ömer Esenkaya, Kağan Miray Bağış, Erdem Şen, Emir Gökçe

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Altınordu: Erhan Erentürk xx, Kerim Alıcı xx, Ali Yaşar xx, Sinan Osmanoğlu xx, Berkay Samancı xx (Kahraman Demirtaş dk. 83 ?), Yusuf Yalçın Arslan xx, Ravil Tagir xx, Muhammed Mert xxx, Metehan Mimaroğlu xx, Batuhan Kırdaroğlu xx (Hüseyin Atakan Üner dk. 58 xxx), Kemal Rüzgar xx (Hüsamettin Yener dk. 73 x)

Yedekler: Ali Emre Yanar, Ufuk Budak, Burak İnce, Furkan Çil, Okan Derici, Muzaffer Kocaer, Yasin Ozan

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Muhammed Mert (dk. 48), Hüseyin Atakan Üner (dk. 90+1) (Altınordu)

Sarı kart: Rıdvan Şimşek (İstanbulspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Rıdvan Şimşek, İstanbulspor, Altınordu, Spor

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