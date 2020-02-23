TFF 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Boluspor: 0

TFF 1. Lig'in 23. haftasında İstanbulspor
, sahasında karşı karşıya geldiği Boluspor
ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
45+1. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Bilal Kısa'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Alperen'de kaldı.
55. dakikada ceza sahası dışı saha çaprazından Zafer Şensoy'un içeri çevirdiği topta Wellinton'un kafa vuruşunu kaleci Mosquera kornere çeldi.
88. dakikada Bilal Kısa'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş kaleci Alperen'de kaldı.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Ramazan Keleş xx, Seyfettin Ünal xx, Gökhan Barcın xx
İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Ali Dere xx (Eslem Öztürk dk. 75 x), Wellinton xx, Etoga xx, Oğuzhan Berber xx, Issah xx (Muhammed Enes Durmuş dk. 63 x), Cajic xx, Onur Ergün xx, Melih Kabasakal xx, Zafer Şensoy xx, Papa xx (İbrahim Yılmaz dk. 63 x)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Uygar Mert Zeybek, Egehan Gök, Kağan Miray Bağış, Berkay Görmez, Tuncer Duhan Aksu, Emir Gökçe
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Boluspor: Mosquera xx, Seth xx, İsmail Konuk xx, Burak Bekaroğlu xx (Melih Okutan dk. 87 ?), Arif Morkaya xx, Mustafa Durak xx, Gökhan Sazdağı xx (Mustafa Eskihellaç dk. 78 x), Cumali Bişi xx, Emir Halilovic xx, Bilal Kısa xx, Delarge xx (Kıdric dk. 63 x)
Yedekler: Yavuz Aygün, Maouse, Fethi Özer, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Sarı kartlar: Zafer Şensoy, Ali Dere (İstanbulspor), Gökhan Sazdağı (Boluspor) - İSTANBUL