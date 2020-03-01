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TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Adanaspor: 0

TFF 1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor evinde Adanaspor'u ağırladı.

01.03.2020 18:35 | Son Güncelleme: 01.03.2020 18:37TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Adanaspor: 0
TFF 1. Lig'in 25. haftasında evinde 'u ağırladı. Müsabaka İstanbulspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar

30. dakikada ceza sahası dışından Eslem'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Onur'un kafa vuruşunda direkten dönen top kaleci İrfan'a çarpıp ağlarla buluştu. 1-0

48. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kağan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

58. dakikada Eslem'in pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Kağan'ın yaptığı yerden vuruşta meşin yuvarlağı kaleci İrfan kornere çeldi.

89. dakikada Mustafa'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mbilla'nın kafa vuruşunu kaleci Alperen oyun alanı içine çeldi.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Cem Özbay xx, Ali Tuna xx

İstanbulspor: Alperen xx, Zafer xx, Wellington xx, Etoga xx, Oğuzhan xx, Onur xx, Eslem xx, Issah xx (Melih dk. 70 xx), Cajic xx (Kağan dk. 29 xx), Ali Dere xx, İbrahim Yılmaz xx (Diouf dk. 61 xx)

Yedekler: Yusuf, Muhammed, Uygar, Egehan, Berkay, Duhan, Erdem

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Adanaspor: İrfan x, Uğurcan xx, Hakan x (Mbilla dk. 81 ?), Mehmet xx, Canberk xx (Evren dk. 67 xx), Diop xx (Mustafa dk. 87 ?), Bagayoko x, Ahmet xx, Roni x, Eze xx

Yedekler: Özer, İsa, Utku, Sinan, Celil, Umut, Özkan

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Gol: İrfan (dk. 30 k.k.) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Canberk, Diop (Adanaspor), Oğuzhan (İstanbulspor) - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Adanaspor, Spor

Kaynak: İHA

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1.03.2020 19:11:35