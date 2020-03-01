TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Adanaspor: 0

TFF 1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor
evinde Adanaspor
'u ağırladı. Müsabaka İstanbulspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar
30. dakikada ceza sahası dışından Eslem'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Onur'un kafa vuruşunda direkten dönen top kaleci İrfan'a çarpıp ağlarla buluştu. 1-0
48. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kağan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
58. dakikada Eslem'in pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Kağan'ın yaptığı yerden vuruşta meşin yuvarlağı kaleci İrfan kornere çeldi.
89. dakikada Mustafa'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mbilla'nın kafa vuruşunu kaleci Alperen oyun alanı içine çeldi.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Cem Özbay xx, Ali Tuna xx
İstanbulspor: Alperen xx, Zafer xx, Wellington xx, Etoga xx, Oğuzhan xx, Onur xx, Eslem xx, Issah xx (Melih dk. 70 xx), Cajic xx (Kağan dk. 29 xx), Ali Dere xx, İbrahim Yılmaz xx (Diouf dk. 61 xx)
Yedekler: Yusuf, Muhammed, Uygar, Egehan, Berkay, Duhan, Erdem
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Adanaspor: İrfan x, Uğurcan xx, Hakan x (Mbilla dk. 81 ?), Mehmet xx, Canberk xx (Evren dk. 67 xx), Diop xx (Mustafa dk. 87 ?), Bagayoko x, Ahmet xx, Roni x, Eze xx
Yedekler: Özer, İsa, Utku, Sinan, Celil, Umut, Özkan
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Gol: İrfan (dk. 30 k.k.) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Canberk, Diop (Adanaspor), Oğuzhan (İstanbulspor) - İSTANBUL