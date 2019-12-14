TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Eskişehirspor: 0

TFF 1. Lig'in 15. haftasında İstanbulspor
evinde Eskişehirspor
'u ağırladı. Müsabaka İstanbulspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
39. dakikada sol kanatta topla buluşan Muhammet Enes'in rakibini çalımlayarak ceza sahası içinde yaptığı vuruşu kaleci Ekrem oyun alanı içine çeldi.
55. dakikada sağ kanattan topla hızlı bir şekilde ceza sahası içine giren Muhammet Enes'in sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanı içine döndü.
67. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambol sonrası Ali Dere yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
77. dakikada ceza sahasına verilen kısa pasta topla buluşan Cajic'in plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Yasin Kol xx, Muhammet Yumak xx, Anıl Usta xx
İstanbulspor: Alperen xx, Oğuzhan xx, Etoga xx, Ali Aytemur xx, Duhan Aksu xx, Onur Ergün xx, Muhammet Enes xx (Zafer dk. 80 ?), Eslem xx (Mehmet dk. 88 ?), Cajic xx, Ali Dere xxx (Oğuzhan dk. 68 x), Papa xx
Yedekler: Umut, Mensah, Miray, Berkay
Teknik Sorumlu: Tamer Avcı
Eskişehirspor: Ekrem xx, Hakan xx, Mevlüt xx, Erdal xx, Ferhat xx, Mehmet Özcan xx (İbrahim dk. 84 ?), Sissokko xx, Furgan xx (Kıvanç dk. 46 xx), Issah xx, Sekidika xx, Emre xx (Alperen dk. 68 x)
Yedekler: Ebrar, Feyzi, Furkan, Cemali, Hasan, Tolga, Mete
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Gol: Ali Dere (dk. 67) (İstanbulspor)
Kırmızı Kart: Eslem (Maç sonrası) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Ali Dere (İstanbulspor), Sekidika, Kıvanç, Alperen, Mevlüt (Eskişehirspor) - İSTANBUL