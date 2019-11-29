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TFF 1. Lig: İstanbulspor: 4 - Fatih Karagümrük: 0

TFF 1. Lig'in 13. haftasında İstanbulspor, evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti.

29.11.2019 20:57 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:07TFF 1. Lig: İstanbulspor: 4 - Fatih Karagümrük: 0
TFF 1. Lig'in 13. haftasında , evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Muhsin'in pasında defansın arkasına sarkan Diouf'un ceza sahası içine girip kaleci Saranov'un geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

23. dakikada Darri'nin ceza sahası içi sol tarafından yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak uzak direğinden yanından dışarıya çıktı.

27. dakikada Onur'un pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Ali Dere'nin yerden uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

39. dakikada Ramazan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Emeghara'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

62. dakikada Bülent'in ceza sahası içi sol tarafından verdiği pasta ön direkte topla buluşan Zeki'nin vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

70. dakikada Muhammed Enes'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

83. dakikada sol taraftan Eslem'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Wellington Nascimento'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Hüseyin Aylak xx, Bersan Duran xx

İstanbulspor: Alperen xxx, Muhsin xxx, Wellington Nascimento xxx, Etoga xxx, Duhan Aksu xxx, Eslem xxx, Onur Ergün xxx, Muhammed Enes xxx (Allahyar dk. 76 ?), Ali Dere xxx (Oğuzhan Akgün dk. 67 x), Cajic xxx, Diouf xxx (Joseph Mensah dk. 88 ?)

Yedekler: Umut, Oğuzhan Berber, Ali, Kağan, Berkay, Yunus Emre Yalçın

Teknik Direktör: Fırat Gül

Fatih Karagümrük: Saranov x, Koray Altınay x, Dobrovoljc x, Aldülhamit x, Bülent Cevahir x, Zeki Yıldırım x, Arif Morkaya x, Çağrı Ortakaya x (Barış Özbek dk. 64 ?, Alpaslan dk. 77 ?), Ramazan Civelek x (Turgut Doğan Şahin dk. 73 x), Brahim Darri x, Emeghara x

Yedekler: Aykut, Alpaslan, Fatih, Efe, Sercan, Sosseh

Teknik Direktör: Güray Bulak

Goller: Diouf (dk. 6), Ali Dere (dk. 27), Muhammed Enes (dk. 70), Wellington Nascimento (dk. 83) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Zeki, Çağrı, Turgut Doğan (Fatih Karagümrük), Muhammed Enes, Diouf (İstanbulspor) - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Ali Dere, Spor

Kaynak: İHA

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