TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0- Boluspor:  1

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Keçiörengücü sahasında Boluspor
'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Aktepe
Hakemler: Bülent Birincioğlu x, Serdar Diyadin x, Muhammet Yumak x
Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut x, Samet Akaydin xx, Cihan Can x(Erdi Dikmen dk. 46 x) Hüsamettin Tut x, Uğur Utlu x, İshak Çakmak xx, Cem Ekinci xx, Burak Aydın x (Süleyman Olgun dk. 77), Dialiba x, Kone x (Bokila dk. 56 x)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Devrim Taşkaya, Soner Gönül, Mendy
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Boluspor: Mosquera xx, Seth xx, İsmail Konuk xx, Fethi Özer xx, Gökhan Sazdağı xxx (Kubilay Türk Yılmaz dk. 86 ?), Cumali Bişi xx, Arif Morkaya xx, Melih Okutan xx, Halilovic xx, Mustafa Eskihellaç xx (Adilehou dk. 81?), Kidiric xx
Yedekler: Yavuz Aygün, Muhammed Şura Çetin, Nascimento, Emre Öztürk, Mutlu Güler
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Gol: Gökhan Sazdağı (dk. 23) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Hüsamettin Tut, Uğur Utku, Samet Akaydin (Keçiörengücü), Seth, Kidiric, Arif Morkaya (Boluspor) - ANKARA