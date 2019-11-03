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TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0 - Giresunspor: 0

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Keçiörengücü, sahasında Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.

03.11.2019 16:08TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0 - Giresunspor: 0
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Keçiörengücü, sahasında Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Mert Güzenge x, Orkun Aktaş x, Kemal Mavi x

Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Hüsamettin Tut xx, Erdi Dikmen xx, Abdülkadir Korkut xx, Samet Akaydin xx, Süleyman Olgun xx, Burak Aydın xx, Levy Madinda xx (Abdulkadir Kuzey dk. 89 ?), Famousa Kone xx, Theodore Mendy xx (Sertaç Çam dk. 76 x), Cem Ekinci xx

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Cihan Can, Rıdvan Şimşek, İshak Çakmak, Boubacar Diabang

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Giresunspor: Facchini xxx, Muhammed Bayır xx, Muhammet Ertürk xx (Alpay Koçaklı dk. 60 x), Numan Çürüksu xx, Murat Akça x (Ahmet Kesim dk. 22 x), Mehmet Taş xx, Bekir Yılmaz xx, Guy Landel xx, Yonathan Del Valle xx, Özgürcan Özcan xx, Raul Rusescu x (Cristian Tanase dk. 74 ?)

Yedekler: Metin Erol, Uğur Akdemir, Orhan Aktaş, Stallone Limbombe, Alper Aydın

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Kırmızı Kart: Ahmet Kesim (dk. 81) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Süleyman Olgun, Erdi Dikmen, Theodore Mendy, Burak Aydın (Keçiörengücü), Bekir Yılmaz, Ahmet Kesim, Muhammed Bayır, Raul Rusescu (Giresunspor) - ANKARA

Spor

Kaynak: İHA

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