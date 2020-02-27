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TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0 - İstanbulspor: 0

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Keçiörengücü sahasında ağırladığı İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.

27.02.2020 16:03 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:04TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0 - İstanbulspor: 0
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Keçiörengücü sahasında ağırladığı ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Kutluhan Bilgiç x, Murat Şener x, Bersen Duran x

Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut xx, Samet Aydin xx, Cihan Can xx, Hüsamettin Tut xx,  İshak Çakmak xx (Süleyman Olgun, dk. 68 x), Burak Aydın xx, Cem Ekinci xx (Devrim Taşkaya dk. 90 ?), Madinda xx, Dialiba xx, Kone x(Abdulkadir Kuzey dk. 82 x)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Diarra, Uğur Utlu, Soner Gönül

İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Zafer Şensoy xx, Wellinton xx, Etoga xx, Oğuzhan Berber xx, Onur Ergün xx, Melih Kabasakal x(Muhammed Enes Durmuş, dk. 68 x), Issah xx(Ali Dere dk. 78 x), Eslem Öztürk xx, Cajic xx, Papa x(İbrahim Yılmaz dk. 75 x)

Yedekler: Halil Yiğit Yitmez, Uygar Mert Zeybek, Egehan Gök, Kağan Miray Bağış, Berkay Görmez, Tuncer Duhan Aksu, Emir Gökçe

Sarı kartlar: Melih Kabasakal (İstanbulspor) İshak Çakmak, Burak Aydın (Keçiörengücü) - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, İshak Çakmak, İstanbulspor, Spor

Kaynak: İHA

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