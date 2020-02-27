TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0 - İstanbulspor: 0

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Keçiörengücü sahasında ağırladığı İstanbulspor
ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Kutluhan Bilgiç x, Murat Şener x, Bersen Duran x
Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut xx, Samet Aydin xx, Cihan Can xx, Hüsamettin Tut xx, İshak Çakmak xx (Süleyman Olgun, dk. 68 x), Burak Aydın xx, Cem Ekinci xx (Devrim Taşkaya dk. 90 ?), Madinda xx, Dialiba xx, Kone x(Abdulkadir Kuzey dk. 82 x)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Diarra, Uğur Utlu, Soner Gönül
İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Zafer Şensoy xx, Wellinton xx, Etoga xx, Oğuzhan Berber xx, Onur Ergün xx, Melih Kabasakal x(Muhammed Enes Durmuş, dk. 68 x), Issah xx(Ali Dere dk. 78 x), Eslem Öztürk xx, Cajic xx, Papa x(İbrahim Yılmaz dk. 75 x)
Yedekler: Halil Yiğit Yitmez, Uygar Mert Zeybek, Egehan Gök, Kağan Miray Bağış, Berkay Görmez, Tuncer Duhan Aksu, Emir Gökçe
Sarı kartlar: Melih Kabasakal (İstanbulspor) İshak Çakmak, Burak Aydın (Keçiörengücü) - ANKARA