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TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 1 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Keçiörengücü sahasında Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu.

01.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:12TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 1 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig'in 20. haftasında Keçiörengücü sahasında Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu.

Stat: Aktepe

Hakemler: Burak Şeker x, Seyfettin Ünal x, Ali Can Alp x

Keçiörengücü: Metin Uçar x, Abdulkadir Korkut x (Devrim Taşkaya dk. 85 ?), Samet Akaydin x, Erdi Dikmen xxx, Soner Gönül xx, İshak Çakmak x, Burak Aydın x, Cem Ekinci x, Madinda x (Uğur Utlu dk. 76 x), Diabang x, Bokila x (Kone dk. 74 x)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Hüsamettin Tut, Cihan Can, Süleyman Olgun

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt xx, Okan Alkan xx, Adil Demirbağ xx, Tayyib Talha Sanuç xx, Rassoul xx, Sinan Kurt xx, Carayol x (Berk Yıldız dk. 46 xx), Aosman xxx, Erkan Zengin xxx (Vedat Bora 90+3 ?), Traore xx, Dibba x (Mehmet Akyüz dk. 81 ?)

Yedekler: Vedat Karakuş, Semih Güler, Mehmet Uslu, Tevfik Altındağ, Kosecki

Teknik Direktör: Uğur Tütüneker

Sarı Kart: Berk Yıldız, Aosman (Adana Demirspor), Burak Aydın (Keçiörengücü)

Goller: Aosman (dk. 51), Erkan Zengin (dk.79), Berk Yıldız (90+1) (Adana Demirspor),Erdi Dikmen (dk. 57) (Keçiörengücü) - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Erdi Dikmen, Spor

Kaynak: İHA

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