TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 1 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Keçiörengücü sahasında Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu. Türkiye Futbol Federasyonu
Stat: Aktepe
Hakemler: Burak Şeker x, Seyfettin Ünal x, Ali Can Alp x
Keçiörengücü: Metin Uçar x, Abdulkadir Korkut x (Devrim Taşkaya dk. 85 ?), Samet Akaydin x, Erdi Dikmen xxx, Soner Gönül xx, İshak Çakmak x, Burak Aydın x, Cem Ekinci x, Madinda x (Uğur Utlu dk. 76 x), Diabang x, Bokila x (Kone dk. 74 x)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Hüsamettin Tut, Cihan Can, Süleyman Olgun
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt xx, Okan Alkan xx, Adil Demirbağ xx, Tayyib Talha Sanuç xx, Rassoul xx, Sinan Kurt xx, Carayol x (Berk Yıldız dk. 46 xx), Aosman xxx, Erkan Zengin xxx (Vedat Bora 90+3 ?), Traore xx, Dibba x (Mehmet Akyüz dk. 81 ?)
Yedekler: Vedat Karakuş, Semih Güler, Mehmet Uslu, Tevfik Altındağ, Kosecki
Teknik Direktör: Uğur Tütüneker
Sarı Kart: Berk Yıldız, Aosman (Adana Demirspor), Burak Aydın (Keçiörengücü)
Goller: Aosman (dk. 51), Erkan Zengin (dk.79), Berk Yıldız (90+1) (Adana Demirspor),Erdi Dikmen (dk. 57) (Keçiörengücü) - ANKARA
, Adana Demirspor
, Erdi Dikmen
, Spor Kaynak: İHA