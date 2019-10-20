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TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 1 - Balıkesirspor: 0

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Keçiörengücü, sahasında Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.

20.10.2019 16:06TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 1 - Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Keçiörengücü, sahasında Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Aktepe

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Sezgin Çınar xx, Hüseyin Aylak xx

Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut xx (Rıdvan Şimşek dk. 63 x), Samet Akaydin xx, Erdi Dikmen xx, Hüsamettin Tut xx, Süleyman Olgun xx, Burak Aydın xx (İshak Çakmak dk. 84 ?), Cem Ekinci xx, Madinda xx, Mendy xx, Kone xxx (Abdulkadir Kuzey dk. 89 ?)

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Balıkesirspor: Vukovic xx, Okan Alkan x, Oğuzhan Çapar xx, Glumac xx, Doğa İşeri xx, Furkan Çil xx, Mrsic xx, Mahatma Otoo xx (Malle dk. 69 x), Kethevoama xx (Anıl Taşdemir dk. 84 ?), İbrahim Halil Çolak x (Abdülkadir Kayalı dk. 46 xx), Rahmi Anıl Başaran x

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Gol: Kone (dk. 45) (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Doğa İşeri, Malle (Balıkesirspor), Metin Uçar, Mendy, İshak Çakmak (Keçiörengücü) - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, İshak Çakmak, Spor

Kaynak: İHA

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