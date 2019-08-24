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TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 1 - Osmanlıspor: 0

TFF 1. Lig'de ikinci hafta müsabakasında Aktepe Stadı, sezonun ilk Ankara derbisine sahne oldu.

24.08.2019 18:39 TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 1 - Osmanlıspor: 0
TFF 1. Lig'de ikinci hafta müsabakasında Aktepe Stadı, sezonun ilk Ankara derbisine sahne oldu. Keçiörengücü, taraftarı önünde karşılaştığı Osmanlıspor derbisinden 1-0 galip ayrıldı.

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına iki ekip sahaya siyah pankartla çıktı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Hakan Ceylan xx, Bersan Duran xx, Mehmet Emin Tuğral xx,

Keçiörengücü: Metin Uçar xxx, Abdulkadir Korkut xx, Samet Akaydin xxx, Erdi Dikmen xx, Hüsamettin Tut xx, Uğur Utku xx, Süleyman Olgun xx, Sertaç Çam xx, Cem Ekinci x (Boubacar Dialiba dk. 62 xxx), Burak Aydın xx (İshak Çakmak dk. 79?), Kone xx (Devrim Taşkaya dk. 84 ?)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Rıdvan Şimşek, Cihan Can, Soner Gönül

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Osmanlıspor: Mele xx, Ali Ülgen xx, Mehmet Yiğit xx (Barış Zeren dk. 72 xx), Atakan Rıdvan Çankaya xx, Ali Eren İyican xx, Blagojevic xx, Hasan Kılıç xx, Ayuk xx, Sinan Kurt xx, Todorovic xx (Okan Deniz dk. 72 xx), Mertan Caner Öztürk xx,

Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Doğukan Efe, Kasım Sun, Halil İbrahim Esen, Tamer Aşık, Oğuz Yıldırım

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Gol: Boubacar Dialiba (dk. 69) (Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Cem Ekinci (Keçiörengücü), Ayuk, Mehmet Yiğit, Blagojevic (Osmanlıspor) - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Aktepe, Spor

Kaynak: İHA

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