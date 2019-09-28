Haberler » Spor » Haber

TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 1 - Ümraniyespor: 1

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Keçiörengücü, Aktepe Stadı'nda karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

28.09.2019 16:11TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 1 - Ümraniyespor: 1
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Keçiörengücü, Aktepe Stadı'nda karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Deniz Turgut xx, Bersan Duran xx

Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut xx, Erdi Dikmen xx, Samet Akaydin xx, Hüsamettin Tut xx, Süleyman Olgun xx (Levy Clement Madinda dk. 79 ?), Burak Aydın xx, Cem Ekinci xx (Theodore Mendy dk. 89 ?), Uğur Utlu xx, Sertaç Çam xx, Famoussa Kone xxx (Abdulkadir Kuzey dk. 58 x)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Rıdvan Şimşek, Cihan Can, İshak Çakmak

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Gökhan Süzen xx, Vasco Fernandes xx, Tarık Tekdal xx, Alaaddin Okumuş xx, Muhammed Gönülaçar xx, Bahadır Taşdelen xx (Emre Kurt dk. 90 ?), Riad Nouri xx, Emircan Altıntaş xx (Valentin Lazar dk. 69 x), Timur Temeltaş x (Serkan Göksu dk. 46), Honore Gomis xx

Yedekler: Enes Fidayeo, Muharrem Öner, Aykut Emre Yakut, Chukwuma Akabueze

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Goller: Famoussa Kone (dk. 26) (Keçiörengücü), Honore Gomis (dk. 67) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Honore Gomis (dk. 90) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Abdulkadir Korkut, Burak Aydın, Erdi Dikmen (Keçiörengücü), Muhammed Gönülaçar, Honore Gomis, Serkan Göksu, Tarık Tekdal (Ümraniyespor) - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Aktepe, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
21:07 TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Erzurumspor: 0
21:06 Babel ve Max Kruse'den İstiklal Marşı jesti!
21:06 Tottenham, 10 kişi kaldığı maçta galibiyeti aldı
21:06 Volkan Demirel derbiyi soyunma odasından takip edecek
21:02 Derbinin ilk yarısında gol sesi çıkmadı
21:01 Rıza Çalımbay: "Her şeyden önce iyi bir takıma karşı oynadık"
20:56 Pınar karşıyaka: 57-89