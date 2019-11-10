Haberler » Spor » TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 - Adanaspor: 0 - Spor

TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 - Adanaspor: 0

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Keçiörengücü, Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.

10.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:09TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 - Adanaspor: 0
TFF 1. Lig'in 11. haftasında Keçiörengücü, 'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Aktepe

Hakemler: Emre Malok xx, Erkan Akbulut xx, Oğuz Kağan Çalışır xx

Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Erdi Dikmen xx, Hüsamettin Tut xx, Samet Akaydin xx, Abdülkadir Korkut xx, Burak Aydın xxx (Uğur Utlu dk. 74 x), Süleyman Olgun xx, Cem Ekinci xx (Sertaç Çam dk. 82 ?), Levy Madinda xx, Famoussa Kone xx (Abdulkadir Kuzey dk. 80 ?), Theodore Mendy xxx

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Soner Gönül, Cihan Can, Boubacar Diabang

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Adanaspor: Goran Karacic x, Veli Kızılkaya x, Renan Diniz x (Özkan Taştemur dk. 46 x), Marvin Büyüksakarya x, Özgür Özdemir x, Okan Kurt x (Eren Keleş dk. 73 x), Kağan Söylemezgiller x (Abdulkadir Özdemir dk. 46 x), Roni Gleison x, Ahmet Dereli x, Furkan Özçal x, Utku Şen x

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Enes Akyol, İhsan Uğur Göktaş, Evren Korkmaz

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Goller: Theodore Mendy (dk. 28), Burak Aydın (dk. 38) (Keçiörengücü)

Kırmızı Kart: Utku Şen (dk. 71) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Roni Gleison, Okan Kurt (Adanaspor) - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Burak Aydın, Adanaspor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
16:42 Nevşehir Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor: 0-1
16:41 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar
16:38 Maçın ardından
16:31 Çanakkale'de kızların renkli futbol maçı
16:31 BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1-1
16:11 Göztepe, Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı!
15:32 Ersun Yanal, Miha Zajc'ın biletini kesti!
15:09 Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu
14:15 Trabzonspor, Oğuzhan Özyakup'u transfer etmek istiyor!
14:07 Mesut Özil'e saldıran gaspçıyı hapishanede dövdüler!
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 16:44:42