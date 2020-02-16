Haberler » Spor » TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 - Altay: 0 - Spor

TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 - Altay: 0

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Keçiörengücü, konuk ettiği Altay'ı 2-0 mağlup etti.

16.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:11TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 - Altay: 0
TFF 1. Lig'in 22. haftasında Keçiörengücü, konuk ettiği 'ı 2-0 mağlup etti.

Stat: Aktepe

Hakemler: Onur Özütoprak x, Mehmet Yıldırım x, Murat Altan x

Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir xx, Cihan Can xx, Samet Akaydin xx, Süleyman Olgun xx, Soner Gönül xx, Cem Ekinci xx, Burak Aydın xx (İshak Çakmak dk. 54 x), Dialiba xxx, Cem Ekinci xx, Burak Aydın xx, Madinda xx (Uğur Utlu dk. 88 ?), Bokila x (Abdulkadir Kuzey dk. 70 xx)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Hüsamettin Tut, Diarra, Devrim Taşkaya

Altay: Cihan Topaloğlu xx, Erhan Kartal xx, Cenk Özkaçar xx, Abdülkerim Bardakçı xx, Özgür Özkaya x (Doğa İşeri dk. 79 ?) Yılmaz Özeren xx, Hassan xx, Kerim Avcı x (Hakan Demirci dk. 79 ?), Leandrinho xx, Kappel x (Tatos dk. 65 x), Paixao x

Yedekler: Emre Koyuncu, Yasin Palaz, İbrahim Öztürk, Yaser, Tavares, Abdulhamit Yıldız

Goller: Dialiba (dk. 41), Abdulkadir Kuzey (dk. 72) (Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Abdülkerim Bardakçı, Kappel, Kerim Avcı, Leandrinho (Altay), Bokila, Abdulkadir Korkut (Keçiörengücü) - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Korkut, Altay, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 18:14:12