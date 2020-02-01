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TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1

TFF 1. Lig'in 20. hafta maçında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Menemenspor, rakibine 1-0 mağlup oldu.

01.02.2020 20:58 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:04TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1
TFF 1. Lig'in 20. hafta maçında Karagümrük'ü konuk eden Menemenspor, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun sağ çaprazdan şutunda top kalecide kaldı.

13. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Çeçenoğlu'nun vurduğu top, üstten auta çıktı.

22. dakikada Ali Özgün'ün uzaktan vurduğu şut auta gitti.

50. dakikada savunmadan atılan uzun topla ceza sahasına giren Ali Özgün'ün sağ çaprazdan şutunda top auta çıktı.

69. dakikada Murat Erdemir'in pasında kale önünde topla buluşan Samed Ali Kaya, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.

76. dakikada Barış Başdaş'ın pasında topla buluşan Erik Sabo topu ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Serdar Diyadin xx, Cemil Tunç xx

Menemenspor: Selmani x, Trtovac xx, Ali Keten xx, Ercan Coşkun xx, Rıdvan Koçak xx, Mustafa Çeçenoğlu xx, Ali Doğan xx, Mehmet Boztepe x (Samed Ali Kaya dk. 66 x), Murat Erdemir x (Özkan Yıldırım dk. 79 x), Tayfun Aydoğan xx, Ali Özgün x (Hüseyin Çolak dk. 76 x)

Yedekler: Amir Güren, Furkan Bayır, Yusuf Talum, Murat Elkatmış, Sikiru Olatunbosun

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Fatih Karagümrük: Aykut Özer xx, Alparslan Erdem xx, Dobrovoljc xx, Barış Başdaş xx, Ramazan Civelek xx, Lawal xx, Darri x (Emeghara dk. 64 x), Zeki Yıldırım x, Erik Sabo xx, Jorquera xx (Fatih Kuruçuk dk. 90+1 ?), Ahmet Aras x (Koray Altınay dk. 86 ?)

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Murat Sarıgül, Bülent Cevahir, Çağrı Ortakaya, Egemen Pehlivan

Teknik Direktör: Atılay Canel

Gol: Erik Sabo (dk. 76) (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Koray Altınay (dk. 89) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Barış Başdaş, Lawal, Dobrovoljc (Fatih Karagümrük), Ercan Coşkun, Tayfun Aydoğan (Menemenspor) - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Ali Kaya, Fatih, Spor

Kaynak: İHA

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