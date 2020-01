TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 - Giresunspor: 3

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Menemenspor, sahasında Giresunspor 'a 3-0 mağlup oldu.Maçtan dakikalar9. dakikada Bekir Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Del Valle, takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-111. dakikada gelişen Menemenspor atağında sol kanatta hızla ceza sahası içine giren Mustafa Çeçenoğlu'nun şutunu kaleci Adriano güçlükle kornere çeldi.34. dakikada gelişen Giresunspor atağında Uğur Akdemir'in ortasına yükselen Landel'in kafa vuruşu kalenin üstünden az farkla auta çıktı.55. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Olatunbosun'un vurduğu şutu kaleci Adriano kurtardı.68. dakikada ceza sahası içinde karambolde kalan topa vuran Rusescu'nun şutunu kaleci Selmani güçlükle kornere çeldi.79. dakikada ceza sahasına topla giren Del Valle'nin vurduğu şut üst kale direğinden oyun alanına döndü.84. dakikada oyuna girer girmez ceza sahasına koşan ve topla buluşan Özgür Can Özcan'ın yerden vurduğu şut kalenin solundan ağlarla buluştu. 0-290+5. dakikada ceza sahasına topla giren Del Valle, sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu. 0-3Stat: Menemen İlçeHakemler: Onur Özütoprak xx, Hasan Hüseyin Tetik xx, Murat Altan xxMenemenspor: Selmani xx, Canberk Aydın x, Trtovac x, Ali Keten x, Alberk Koç xx, Mustafa Çeçenoğlu xx, Taşkın Çalış xx, Murat Erdemir x, Mehmet Boztepe x (Murat Elkatmış dk. 72 x), Olatunbosun x(Hüseyin Çolak dk. 65 x), Ali Özgün x (Halil İbrahim Sönmez dk. 72 xx)Yedekler: Amir Güven, Furkan Bayır, Muhammed Ali Doğan, OnokaTeknik Direktör: Cenk LaleciGiresunspor: Fachini xx, Uğur Akdemir xx, Numan Çürüksu xx, Ahmet Kesim xx, Muhammed Bayır xx, Ahmet İlhan Özek x (Mehmet Taş dk. 83 ?), Foguinho x (Mehmet Güven dk. 61 xx), Bekir Yılmaz xx, Landel, Rusescu xx (Özgür Can Özcan dk. 84 ?), Del Valle xxxYedekler: Metin Erol, Berkan Yıldırım, Tanase, Atakan Aygün, Alpay Koçaklı, Veysel ÜnalTeknik Direktör: Hakan KutluGoller: Del Valle (dk. 9 ve 90+5), Özgür Can Özcan (dk. 84) (Giresunspor)Sarı kartlar: Foguinho, Landel (Giresunspor), Taşkın Çalış (Menemenspor) - İZMİR