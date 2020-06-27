TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 Boluspor: 1

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Ekol Göz Menemenspor, sahasında Boluspor'la 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 Boluspor: 1
27.06.2020 22:25 | Son Güncelleme: 28.06.2020 00:46
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Ekol Göz Menemenspor, sahasında Boluspor'la 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

31. dakikada Mehmet Boztepe'nin soldan ortasında Samed Ali'yi aşan topla Tayfun arka direkte buluştu. Voleyle şansını deneyen Tayfun'un şutunda top üstten auta çıktı.

36. dakikada Mehmet Boztepe'nin pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Sikiru'nun yaptığı ortada Samed Ali Kaya, kale önünde topa dokunamadı.

64. dakikada savunmanın hatasıyla topu kapan Samed Ali soldan ceza sahasına yönelerek çaprazdan aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

74. dakikada Mustafa Durak'ın sağdan ortasında topla buluşan Kidric topu düz bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 1-1

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Cihan Aydın xx, Murat Temel xx, Furkan Ürün xx

Menemenspor: Selmani xx, Yusuf Talum xx, Ali Keten xx, Domgjoni xx, Olatunbosun xx, Tayfun Aydoğan x (Ercan Coşkun dk. 83 ?), Murat Erdemir x (Özkan Yıldırım dk. 72 x), Taşkın Çalış xx, Mehmet Boztepe x (Akanbi dk. 78 x), Murat Elkatmış xx, Samed Ali Kaya xxx (Rıdvan Koçak dk. 83 ?)

Yedekler: Amir Güren, Furkan Bayır, Cem Çelik, Selim Aydemir, Harun Kavaklıdere

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Boluspor: Mosquera xx, Sincere Seth xx, İsmail Konuk xx, Burak Bekaroğlu xx, Hayrullah Bilazer xx, Melih Okutan xx (Mutlu Güler dk. 51 x), Arif Morkaya x (Bilal Kısa dk. 67 x), Cumali Bişi xx, Mustafa Eskihallaç xx, Mustafa Durak xx, Kidric xxx

Yedekler: Bahadır Güngördü, Yavuz Aygün, Moise, Fethi Özer, Bahadır Yağız, Muhammet Çetin, Emir Halilovic

Teknik Direktör: Fırat Gül

Goller: Samed Ali Kaya (dk. 64) (Ekol Göz Menemenspor), Kidric (dk. 74) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Kidric, Mustafa Durak, Burak Bekaroğlu, İsmail Konuk (Boluspor), Domgjoni (Menemenspor) - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Ali Kaya, Boztepe, Spor, Haber

Manşet

Haberler

1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti Yaşam
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
İsrail’de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Dünya
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Son Dakika: ÖSYM, YKS’de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı Güncel
Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı
Alişan’ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Magazin
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Dünya
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Güncel
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye’yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl’de vatandaşlar Müge Anlı’ya çağrı yaptı Yaşam
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Haberler››Spor››TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 Boluspor: 1 - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

00:45: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan flaş sözler: 'Şampiyon olacağız' - Spor 00:45: Ankaragücü cephesi 1 puandan memnun - Spor 00:45: Hüseyin Çimşir: Kötü oynadık ve yine avantaj kaybettik - Spor 00:24: Erol Bulut: "Yediğimiz 3 gol bizim gibi bir takıma yakışmadı" - Spor 00:20: ABONELERİMİZİN DİKKATİNE - Spor 23:05: Trabzonspor, evinde Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı - Spor 21:17: Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı - Spor 16:51: 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti - Haberler 15:45: Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu - Haberler 12:53: Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı - Haber