TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 - Keçireöngücü: 1

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Keçiörengücü'nü konuk eden Menemenspor, rakibi ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar



13. dakikada Levy Madinda'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cem Ekici, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.



15. dakikada topla ceza sahasına giren Mehmet Boztepe'nin şutu az farkla auta gitti.



32. dakikada Sertaç Çam'ın ortasında, Uğur Utlu müsait durumda topa dokunamadı.



34. dakikada Ali Keten yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu ancak, kaleci topu son anda kornere gönderdi.



45. dakikada Taşkın Çalış'ın ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Çeçenoğlu pozisyondan yararlanamadı.



59. dakikada Famoussa Kone'nin sert şutu az farkla auta gitti.



67. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun sağdan ortasında topla buluşan Ali Özgün'ün şutu kalecide kaldı.



72. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun ortasında Ali özgün, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0



90. dakikada topla Menemenspor ceza sahasına giren Abdulkadir Kuzey, kaleci Gentian Selmani'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Topun ağlara gittiği pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi.



90+1. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Levy Madinda topu ağlarla buluşturdu. 1-1



Stat: Menemen İlçe



Hakemler: Turgut Doman xx, Orkun Aktaş xx, Gökhan Barcın xx



Menemenspor: Gentian Selmani xxx, Alberk Koç xx, Ercan Coşkun xx, Abdelaye Diakite xx, Taşkın Çalış xx, Mustafa Çeçenoğlu xxx, Mehmet Boztepe x (Hüseyin Çolak dk. 80 ?), Murat Erdemir xx (Muhammed Ali Doğan dk. 87 ?), Ali Keten xx, Tayfun Aydoğan x (Halil İbrahim Sönmez dk. 71 x), Ali Özgün xxx



Yedekler: Erhan Aslan, Murat Elkatmış, Ibrahim Sangare, Henri Onoka, Sikiru Olatunbosun



Teknik Direktör: Cenk Laleci



Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Erdi Dikmen x, Abdulkadir Korkut xx (Hasan Bilal dk. 89 ?), Samet Akaydın xx, Hüsamettin Tut xx, Sertaç Çam xx, Levy Madinda xx, İshak Çakmak xx, Uğur Utlu xx, Famoussa Kone x (Abdulkadir Kuzey dk. 69 x), Cem Ekinci x (Theo Mendy dk. 79 x)



Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Cihan Can, Soner Gönül, Diabang Dialiba,



Teknik Direktör: Serkan Özbalta



Goller: Ali Özgün (dk. 72) (Menemenspor), Levy Madinda (dk. 90+1 pen.) (Keçiörengücü)



Sarı kartlar: Erdi Dikmen, Abdulkadir Korkut, Uğur Utlu, Hüsamettin Tut (Keçiörengücü), Ercan Coşkun, Gentian Selmani, Mustafa Çeçenoğlu (Menemenspor) - İZMİR

Kaynak: İHA