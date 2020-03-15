Menü
Haberler ›› Spor ››TFF 1. Lig: Osmalıspor: 1 - Giresunspor: 1 - Spor

TFF 1. Lig: Osmalıspor: 1 - Giresunspor: 1

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Osmanlıspor sahasında Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı.

15.03.2020 21:08 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:09
TFF 1. Lig: Osmalıspor: 1 - Giresunspor: 1
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Osmanlıspor sahasında Giresunspor 'la 1-1 berabere kaldı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Turgut Doman xx, Gökhan Memişoğlu xx, Selahattin Altay xx,

Osmanlıspor: Santiago Mele xx, Tamer Aşık xx, Mehmet Yiğit x, Atakan Çankaya xx, Eric Ayuk xx, Halil Esen xx, Jovan Blagojevic xx, Batuhan Yılmaz xxx (Okan Deniz dk. 81 ?), Beykan Şimşek xx, Ognjen Todorovic xxx (Erdem Çetinkaya dk. 81 ?), Mertan Öztürk xx

Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Doğukan Efe, İlhami Siraçhan Nas, Oğuz Yıldırım

Teknik Sorumlu: İsmet Taşdemir

Giresunspor: Metin Erol xx, Uğur Akdemir xx, Numan Çürüksu xx, Ahmet Kesim xx, Muhammed Bayır xx, Mehmet Güven xxx (Mehmet Taş dk. 68 xx), Bekir Yılmaz xx, Ahmet İlhan Özek xx (Andrei Rusescu dk. 75 xx), Michel Landel xx, Valle Rodriguez xx, Özgür Can Özcan xxx (Marko Milinkovic dk. 68 xx)

Yedekler: Onurcan Piri, Murat Akça, Muhayer Oktay, Cristian Tanase, Renan da Silva, Veysel Karani Ünal

Teknik Sorumlu: Hakan Kutlu

Gol: Numan Çürüksu (dk. 63 k.k.) (Osmanlıspor), Rusescu (dk. 80 pen.) (Giresunspor)

Kırmızı Kartlar: Bekir Yılmaz (dk. 45+2) (Giresunspor), Beykan Şimşek (dk. 90+2) (Osmanlıspor)

Sarı Kartlar: Özgür Can Özcan, Muhammed Bayır, Ahmet İlhan Özek, Michel Ladel (Giresunspor), Atakan Çankaya (Osmanlıspor) - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Osmanlıspor, Çankaya, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar Spor
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık Spor
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı Spor
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Spor
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz Spor
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek Spor
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak Spor
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında Spor
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında