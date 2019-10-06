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TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 0 - Hatayspor: 1

TFF 1. Lig'in 7. hafta mücadelesinde Osmanlıspor sahasında Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu.

06.10.2019 18:42TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 0 - Hatayspor: 1
TFF 1. Lig'in 7. hafta mücadelesinde Osmanlıspor sahasında Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Alper Çetin xx, Kemal Mavi xx, Cem Özbay xx

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan xx, Ali Eren İyican x (Tamer Aşık dk. 46 x), Hasan Kılıç x, Halil İbrahim Esen ? (Barış Zeren dk. 15 xx), Erdem Çetin Kaya x, Eric Ayuk xx, Atakan Rıdvan Çankaya x, Jovan Blagojevic xx, Oğuz Yıldırım x, Okan Deniz x (Mehmet Yiğit dk. 46 x), Beykan Şimşek x

Yedekler: Santiago Mele, Ali Ülgen, Görkem Can Güner, Doğukan Efe, Tunahan Keskin, Mertan Caner Öztürk

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Hatayspor: Akın Alkan xx, Sadi Karaduman xx, Mesut Çaytemel xx, Yusuf Abdioğlu xx, Selim Ilgaz xx (Alican Özfesli dk. 80 ?), Gökhan Karadeniz xx (Helder Barbosa dk. 73 x), Kubilay Sönmez xx, Idir Quali xx, Caner Hüseyin Bağ xx, Aabid Rayane xx, Mirkan Aydın xx (Hamza Gür dk. 87 ?)

Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Loteteka Bokila

Teknik Direktör: Murat Sönmez

Gol: Gökhan Karadeniz (dk. 45) (Hatayspor)

Kırmızı Kartlar: Hasan Kılıç (Devre Arası), Beykan Şimşek (dk. 81) (Osmanlıspor)

Sarı Kartlar: Atakan Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor), Yusuf Abdioğlu, Gökhan Karadeniz, Ömer Alıcı, Idir Quali, Alican Özfesli (Hatayspor) - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor

Kaynak: İHA

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