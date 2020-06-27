TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 1 Erzurumspor: 3

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Osmanlıspor evinde, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-1 mağlup oldu.

TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 1 Erzurumspor: 3
27.06.2020 19:38 | Son Güncelleme: 27.06.2020 20:41
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Osmanlıspor evinde, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

37. dakikada Cenk Ahmet'in pasında topla buluşan Sissoko'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

40. dakikada Hamroun'un pasında topla buluşan Ömer Şişmanoğlu'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

45+2. dakikada Osmanlıspor'un kazandığı penaltı atışını Mertan Caner Öztürk kullandı. Mertan'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2

70. dakikada Cenk Ahmet'in pasında topla buluşan Ömer Şişmanoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-3

Stat: Osmanlı

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Hüseyin Aylak xx, Bersan Duran xx

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan xx, Ali Eren İyican xx (Oğuz Yıldırım dk. 79 x), Atakan Rıdvan Çankaya xx, Mehmet Yiğit xx, Ali Ülgen xx, Jovan Blagojevic x, Mertan Caner Öztürk xx (Berk Yiğit Karadağ dk. 75 x), Halil İbrahim Esen xx (Batuhan Yılmaz dk. 66 xx), Doğukan Efe xx, Eric Ayuk xx, Erdem Çetinkaya x (Yiğit Kotan dk. 46 x)

Yedekler: Castanero, Berkay Anıl Demir, Okan Deniz, Todorovic, Kasım Sun, İlhami Siraçhan Nas

Teknik Direktör: Ali Güneş

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: İbrahim Sehic xx, Mucahit Albayrak xx, Hasan Hatipoğlu xx (Merthan Açıl dk. 72 x), Osman Çelik xx, Cenk Ahmet Alkılıç xx, Jasmin Scuk xx, Hamroun xx (Hasan Ayaroğlu dk. 79 x), İbrahim Akdağ x, Obertan xx, İbrahim Sissoko xxx (Emrah Başsan dk. 86 ?), Ömer Hasan Şişmanoğlu xxx (Oltan Karakullukçu dk. 79 x)

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Hasan Batuhan Artarslan, Pote

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Mertan Caner Öztürk (dk. 45+2 pen.) (Osmanlıspor), İbrahim Sissoko (dk. 37), Ömer Hasan Şişmanoğlu (dk. 40 ve 70)

Sarı Kartlar: Ali Ülgen, Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor) - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Caner Öztürk, Osmanlıspor, Spor, Haber

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