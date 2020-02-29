TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1

TFF 1. Lig 25. hafta maçında Osmanlıspor
, sahasında karşılaştığı Fatih
Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Osmanlıspor, Suriye'nin İdlip bölgesinde yaşanan hain saldırıda hayatını kaybeden şehitleri unutmadı ve futbolcular ısınmaya Türk bayraklı tişörtlerle çıktı.
STAT: OSMANLI
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Muhammet Yumak xx, Seyfettin Ünal xx
Osmanlıspor: Castanero xx, Ayuk xx, Oğuz Yıldırım xx, Mehmet Yiğit xx, Ali Eren İyican xx, Rıdvan Çankaya xx, Blagojevic xxx, Todorovic xx, Erdem Çetinkaya x (Okan Deniz dk. 68 x), Beykan Şimşek xx (Batuhan Yılmaz dk. 88 ?), Mertan Öztürk xx
Yedekler: Ahmet Türkaslan, Ali Ülgen, Doğukan Efe, Kasım Sun, İlhami Siraçhan Nas, Berk Yiğit Karadağ, Tamer Aşık,
TEKNİK DİREKTÖR: İSMET TAŞDEMİR
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay xx, Fatih Kuruçuk xxx, Yalçın Ayhan xx, Bülent Cevahir xx, Ramazan Civelek xx (dk. 70 Ahmet Aras x), Attamah xx, Zeki Yıldırım xx (Erdal Öztürk dk. 79 x), Ndao xx, Emeghara x (Darri dk. 39 xx) Sobiech xx
Yedekler: Murat Hocaoğlu, Barış Başdaş, Efe Tatlı, Engin Bekdemir, Çağrı Ortakaya
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Blagojevic (dk. 82) (Osmanlıspor), Fatih Kuruçuk (dk. 89) (Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Ayuk (Osmanlıspor)
(İHA)