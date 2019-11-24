Haberler » Spor » TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Adana Demirspor: 3 - Spor

TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Adana Demirspor: 3

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor, sahasında Adana Demirspor'a 3-2 mağlup oldu.

24.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:48TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Adana Demirspor: 3
TFF 1. Lig'in 12. haftasında , sahasında Demirspor'a 3-2 mağlup oldu. Adana temsilcisi aldığı galibiyet ile 6 hafta sonra 3 puan ile tanıştı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Kemal Mavi xx, Ali Can Alp xx

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan x, Okan Deniz x, Mehmet Yiğit x, Atakan Rıdvan Çankaya x, Ali Eren İyican x, Hasan Kılıç x, Blagojevic x (Barış Zeren dk. 39 x), Ayuk x, Beykan Şimşek x (Batuhan Yılmaz dk. 76 ?), Todorovic x (Erdem Çetinkaya dk. 39 x), Mertan Caner Öztürk x

Yedekler: Mele, Doğukan Efe, Halil İbrahim Esen, Berk Yiğit Karadağ, Görkem Can Güner, Erdem Çetinkaya, Tamer Aşık, Barış Zeren, Oğuz Yıldırım

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Adana Demirspor: Emrullah Şalk xx, Emre Nefiz xx, Semih Güler xx, Adil Demirbağ xx, Rassoul xx, Traore xx, Vedat Bora xx, Berk Yıldız xx, Sinan Kurt xx (Tevfik Altındağ dk. 78 x), Carayol xx (Levent Ayçiçek dk. 46 x), Samed Ali Kaya xx (Aosman dk. 85 ?)

Yedekler: Kurtuluş Yurt, Tayyip Talha Sanuç, Kosecki, Barış Turan, Gladkyy, Musa Bulut, Yusuf Emre Alyaprak

Teknik Direktör: Uğur Tütüneker

Goller: Samed Ali Kaya (dk. 7 ve 24), Carayol (dk. 35) (Adana Demirspor), Ayuk (dk. 77), Mehmet Yiğit (dk. 86) (Osmanlıspor)

Sarı Kartlar: Rassoul, Vedat Bora (Adana Demirspor), Atakan Rıdvan Çankaya, Mehmet Yiğit, Barış Zeren (Osmanlıspor) - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Osmanlıspor, Adana, Spor

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Haberleri
19:58 Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçının ardından - Hamza Hamzaoğlu
19:58 Erol Bulut: "Topu fileyle buluşturamıyoruz"
19:58 10. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası
19:57 Turan İnce: "Maç berabere bitebilirdi"
19:52 Erol Bulut: "Topu fileyle buluşturamıyoruz"
19:16 Göztepe, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti!
19:08 Roma, Brescia'yı 3-0 devirdi!
18:45 Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi
18:00 Gomis'in takımı El Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
17:56 Fenerbahçe, Malatyaspor karşısında! Canlı anlatım
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
10:40 Tıraş olmaya gelen 49 yaşındaki sapıktan, 15 yaşındaki çırağa iğrenç teklif!
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
17:47 Mourinho'lu Tottenham ilk maçında West Ham United'ı yendi
24.11.2019 20:02:03