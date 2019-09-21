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TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Altınordu: 1

TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesinde Osmanlıspor, evinde ağırladığı Altınordu karşısında sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

21.09.2019 18:48TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Altınordu: 1
TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesinde Osmanlıspor, evinde ağırladığı Altınordu karşısında sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Yasin Kol xx, Cemal Alpay xx, Cemil Tunç xx

Osmanlıspor: Mele xx, Ali Eren İyican xx (Tamer Aşık dk. 81 ?), Eric Ayuk xxx, Beykan Şimşek xxx, Okan Deniz xx, (Mertan Caner Öztürk dk. 64 xx) Mehmet Yiğit xx, Hasan Kılıç xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx, Erdem Çetinkaya xx, Barış Zeren xx (Jovan Blagojevic dk. 69 xx), Oğuz Yıldırım xxx

Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Doğukan Efe, Kasım Sun, Halil İbrahim Esen, Furkan Şamil Çetin

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Altınordu: Erhan Erentürk x, Ufuk Budak xx, Ravil Tagir xx, Berkay Samancı x (Burak İnce dk. 46 x), Anıl Koç xx, Oğulcan Ülgün xx, Muhammed Mert xxx, Hüseyin Atakan Üner x (Ersel Aslıyüksek dk. 46 xx), Kerim Alıcı xx, Yasin Ozan x (Fatih Aktay dk. 46 xx), Sinan Osmanoğlu xx

Yedekler: Ali Emre Yanar, Engin Bekdemir, Egehan Gök, Ali Mert Aydın, Yusuf Yalçın Arslan, Onur Taha Takır

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Eric Ayuk (dk. 27), Beykan Şimşek (dk. 65) (Osmanlıspor), Muhammed Mert (dk. 46) (Altınordu)

Sarı Kartlar: Barış Zeren, Oğuz Yıldırım, Ali Eren İyican, Mehmet Yiğit, Mele, Beykan Şimşek, Hasan Kılıç (Osmanlıspor) - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor

Kaynak: İHA

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