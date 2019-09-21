TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Altınordu: 1

TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesinde Osmanlıspor, evinde ağırladığı Altınordu
karşısında sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Yasin Kol xx, Cemal Alpay xx, Cemil Tunç xx
Osmanlıspor: Mele xx, Ali Eren İyican xx (Tamer Aşık dk. 81 ?), Eric Ayuk xxx, Beykan Şimşek xxx, Okan Deniz xx, (Mertan Caner Öztürk dk. 64 xx) Mehmet Yiğit xx, Hasan Kılıç xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx, Erdem Çetinkaya xx, Barış Zeren xx (Jovan Blagojevic dk. 69 xx), Oğuz Yıldırım xxx
Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Doğukan Efe, Kasım Sun, Halil İbrahim Esen, Furkan Şamil Çetin
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Altınordu: Erhan Erentürk x, Ufuk Budak xx, Ravil Tagir xx, Berkay Samancı x (Burak İnce dk. 46 x), Anıl Koç xx, Oğulcan Ülgün xx, Muhammed Mert xxx, Hüseyin Atakan Üner x (Ersel Aslıyüksek dk. 46 xx), Kerim Alıcı xx, Yasin Ozan x (Fatih Aktay dk. 46 xx), Sinan Osmanoğlu xx
Yedekler: Ali Emre Yanar, Engin Bekdemir, Egehan Gök, Ali Mert Aydın, Yusuf Yalçın Arslan, Onur Taha Takır
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Eric Ayuk (dk. 27), Beykan Şimşek (dk. 65) (Osmanlıspor), Muhammed Mert (dk. 46) (Altınordu)
Sarı Kartlar: Barış Zeren, Oğuz Yıldırım, Ali Eren İyican, Mehmet Yiğit, Mele, Beykan Şimşek, Hasan Kılıç (Osmanlıspor) - ANKARA