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TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Menemenspor: 0

0'lık Osmanlıspor üstünlüğüyle sonuçlandı.

21.02.2020 21:12 | Son Güncelleme: 21.02.2020 21:25TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Menemenspor: 0

0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.


Stat: Osmanlı


Hakemler: Onur Özütoprak xx, Erkan Akbulut xx, Kemal Mavi xx


Osmanlıspor: Mele xx, Ayuk xxx, Mehmet Yiğit xx, Atakan xx, Ali Eren İyican xx, Blagojevic xx, İbrahim Esen xxx, Beykan Şimşek xxx (Erdem Çetinkaya dk. 81 ?), Barış Zeren xx, Todorovic xx (Okan Deniz dk 90 ?), Mertan


Yedekler: Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Kasım Sun, Tamer Aşık, Doğukan Efe, Siraçhan Nas, Batuhan Yılmaz, Yiğit Kotan


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Menemenspor: Selmani xx, Rıdvan Koçak x (Ali Keten dk. 65 xx), Trtovac xx, Domgjonas xx, Taşkın Çalış xx, Murat Erdemir xx (Hüseyin Çolak dk. 72 xx), Mustafa Çeçenoğlu xx, Tayfun Aydoğan xx, Ali Kaya x (Mehmet Boztepe dk. 69 xx), Ali Özgün xx


Yedekler: Amir Güren, M. Ali Doğan, Selim Aydemir, Sikiru Olatunbosun


Teknik Direktör: Cenk Laleci


Goller: İbrahim Esen (dk. 46), Ayuk (dk. 90+5) (Osmanlıspor)


Sarı Kartlar: Mertan, Atakan Çankaya, Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor), Mustafa Çeçenoğlu, Ercan Coşkun (Menemenspor) - ANKARA


İbrahim Esen, Osmanlıspor, Çankaya, Spor

Kaynak: İHA

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