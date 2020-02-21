TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Menemenspor: 0

0'lık Osmanlıspor üstünlüğüyle sonuçlandı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Onur Özütoprak xx, Erkan Akbulut xx, Kemal Mavi xx
Osmanlıspor: Mele xx, Ayuk xxx, Mehmet Yiğit xx, Atakan Çankaya xx, Ali Eren İyican xx, Blagojevic xx, İbrahim Esen xxx, Beykan Şimşek xxx (Erdem Çetinkaya dk. 81 ?), Barış Zeren xx, Todorovic xx (Okan Deniz dk 90 ?), Mertan
Yedekler: Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Kasım Sun, Tamer Aşık, Doğukan Efe, Siraçhan Nas, Batuhan Yılmaz, Yiğit Kotan
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Menemenspor: Selmani xx, Rıdvan Koçak x (Ali Keten dk. 65 xx), Trtovac xx, Domgjonas xx, Taşkın Çalış xx, Murat Erdemir xx (Hüseyin Çolak dk. 72 xx), Mustafa Çeçenoğlu xx, Tayfun Aydoğan xx, Ali Kaya x (Mehmet Boztepe dk. 69 xx), Ali Özgün xx
Yedekler: Amir Güren, M. Ali Doğan, Selim Aydemir, Sikiru Olatunbosun
Teknik Direktör: Cenk Laleci
Goller: İbrahim Esen (dk. 46), Ayuk (dk. 90+5) (Osmanlıspor)
Sarı Kartlar: Mertan, Atakan Çankaya, Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor), Mustafa Çeçenoğlu, Ercan Coşkun (Menemenspor) - ANKARA