Haberler » Spor » TFF 1. Lig: Osmanlıspor FK: 1 - İstanbulspor: 1 - Spor

TFF 1. Lig: Osmanlıspor FK: 1 - İstanbulspor: 1

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor FK, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

22.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:12 TFF 1. Lig: Osmanlıspor FK: 1 - İstanbulspor: 1
TFF 1. Lig'in 16. haftasında FK, sahasında ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Caner Ak x, Seyfettin Ünal x, Furkan Ürün x

Osmanlıspor FK: Ahmet Eyüp Türkaslan xx, Ali Ülgen x (Okan Deniz dk. 68 x), Atakan Rıdvan Çankaya xx, Mehmet Yiğit xx, Ali Eren İyican xx, Eric Ayuk xx, Halil İbrahim Esen xx, Barış Zeren x (Tamer Aşık dk. 37 x), Todorovic xxx, Hasan Kılıç xx, Mertan Caner Öztürk xx, Beykan Şimşek x (Erdem Çetinkaya dk. 46 x)

Yedekler: Mele, Doğukan Efe, Tunahan Keskin, Batuhan Yılmaz, Berk Yiğit Karadağ

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Tuncer Duhan Aksu xx, Etoga xx, Ali Aytemur xx, Oğuzhan Berber xx, Muhammed Enes Durmuş xx (Oğuzhan Akgün dk. 73 x), Eslem Öztürk xx, Onur Ergün xx, Cajic xx, Ali Dere xxx (Zafer Şensoy dk. 87 ?), Diouf xx

Yedekler: Yusuf Aklan, Wellington, Berkay Görmez, Kağan Miray Bağış, Muhammed Demirci, Allahyar

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Goller: Ali Dere (dk. 10) (İstanbulspor), Todorovic (dk. 77) (Osmanlıspor FK)

Sarı kartlar: Mertan Caner Öztürk, Ali Ülgen, Ali Eren İyican (Osmanlıspor FK), Tuncer Duhan Aksu, Ali Aytemur (İstanbulspor) - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Osmanlıspor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:38   Sivasspor seriyi sürdürdü, ilk yarıyı lider tamamlamayı garantiledi - Spor
16:37   Rıza Çalımbay, Pato iddialarına cevap verdi! - Spor
16:32   Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu) - Spor
16:29   Anadolu Üniversitesi ilk devreyi lider tamamladı - Spor
16:26   Milan deplasmanda dağıldı! 5 farklı yenilgi - Spor
16:25   Beşiktaş taraftarları stada geldi - Spor
15:59   Son Dakika: Sivasspor, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı - Spor
14:57   Fenerbahçe, derbi maçta tribünlerden 4 milyon lira gelir elde edecek - Spor
14:21   Vedat Muriqi eşiyle kahvaltıya gitti, büyük sürpriz yaşadı - Spor
22.12.2019 16:40:28