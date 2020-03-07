TFF 1. Lig: Sancaktepe: 0 - Samsunspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta maçında Sancaktepe
, sahasında Samsunspor
'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla liderliğini sürdüren Samsunspor, galibiyet serisini de 11 maça çıkardı.
Stat: 15 Temmuz
Hakemler: Gürel Uzuner xx, Cengizhan Öztürk xx, Boran Turhan xx
Sancaktepe FK: Hüseyin x, Erdinç xx, Ozan xx, David Kılıç (Ahmet Sivri dk. 86 ?), Melik x, Alaattin Hamza xx, Halil İbrahim Tuna xx, Mert (Ogün dk. 54 x), Muharrem x, İrfan x (Behlül dk. 90 ?), Can x
Samsunspor: Nurullah xx, Caner xx (Erkam Reşmen dk. 80 x), Veli xx, Yalçın xx, Gökhan Meral xx, Guido xx, Ferhat xx, Oğuz xx, Burak Çalık x(İbrahim Halil Çolak dk. 84 ?), Gökhan Alsan xxx, Atabey x (Bahattin Köse dk. 62 x)
Gol: Gökhan Alsan (dk. 37 pen.) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Oğuz Gürbulak (Samsunspor), İrfan Akgün, Melih Derin, Alaattin Hamza Ok, Ozan (Sancaktepe) - İSTANBUL