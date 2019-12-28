Haberler » Spor » TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - BB Erzurumspor: 2 - Spor

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - BB Erzurumspor: 2

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor, BB. Erzurumspor'u ağırladı.

28.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:28 TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - BB Erzurumspor: 2
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor, BB. Erzurumspor'u ağırladı. Mücadele konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

11. dakikada gelişen Ümraniye atağında Akabueze'nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Sehic kolay kontrol etti.

23. dakikada defanstan atılan uzun topta rakibin defansın arkasına sarkan Alaaddin'in ceza sahası içinde kaleci Sehic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Sehic'te kaldı.

42. dakikada Obertan'ın sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Burak'ı geçen meşin yuvarlağı defans son anda çizgiden çıkardı.

53. dakikada Ümraniyespor, kazanılan korner vuruşunu paslaşarak kullandı. Emircan'nın ceza sahası dışından sert şutu üstten auta çıktı.

62. dakikada Timur'un savunma arkasına attığı topta kaleci ile karşı kaşıya kalan Alaaddin Konumuş, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 1-0

72. dakikada sağ kanatta topla buluşan Alaaddin'in pasında müsait durumdaki Gomis'in dokunuşunda top az fakla auta çıktı.

79. dakikada Murat'ın rakiplerini çalımlayarak sürdüğü topta, pasını ceza alanı içindeki arkadaşı ile buluşturdu. Bu futbolcunu düzgün dokunuşunda top filelerle buluştu. 1-1

82. dakikada Batuhan'ın pasında Emrah'tan seken topla buluşan Obertan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Hakan Ceylan xx, Baran Eraslan xx, Gökmen Baltacı xx

Ümraniyespor: Burak xx, Alaaddin Okumuş xxx, Emre Kurt xx, Tarık Tekdal xx, Mehmet Sedef xx (Bahadır dk. 87 ?), Muhammed xx, Emircan xx, Timur Temeltaş xxx, Valentin Lazar xx (Honore Gomis dk. 59 x), Gimbert x, Akabueze Bentley x (Yunus Emre dk. 89?)

Yedekler: Taha, Vasco Fernandes, Riad Nouri, Aykut

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

BB Erzurumspor: Sehic xx, Mehmet Murat xx, Batuhan xx, Merthan xx, Mücahit xx, Scuk xx, İbrahim Akdağ xx (Mahamadou Ba dk. 70 x), Emrah xx (Abulcebrail dk. 90 ?), Hasan Ayaroğlu x (Rashad Muhammed dk. 70 x), Obertan xxx, Oltan xx

Yedekler: Kayacan, Cenk Ahmet, Sefa Akgün

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Alaaddin Okumuş (dk. 62) (Ümraniyespor), Oltan (dk. 79), Obertan (dk. 82) (BB. Erzurumspor)

Sarı kartlar: Gomis, Burak (Ümraniyespor) Oltan, Hasan, İbrahim Akdağ, Rashad Muhammed (BB Erzurumspor) - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Oltan, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:58   Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı - Spor
17:52   Trabzonspor-Kayserispor maçından notlar - Spor
17:50   Mehmet Özdilek: "İkinci yarı 2-1'den sonra fişi çekebilirdik" - Spor
17:38   ING Basketbol Süper Ligi - Spor
17:34   Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçından notlar - Spor
17:30   Ersun Yanal ile Comolli arasında yetki krizi olduğu iddia edildi - Spor
16:59   Ankaragücü, 2-0 geriye düştüğü maçta Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı - Spor
15:51   Liverpool'un eski oyuncusu Samed Yeşil, Ankara Demirspor'a transfer oldu - Spor
14:44   Arda Turan, G.Saray'a gitmek için Barcelona'yı da ikna etti - Spor
14:06   Genoa, Sinan Gümüş'ü satış listesine koydu - Spor
28.12.2019 18:00:50