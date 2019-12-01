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TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Akhisarspor: 2

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Akhisarspor ile 2-2 berabere kaldı.

01.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:41TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Akhisarspor: 2
TFF 1. Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Akhisarspor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Ata Yıldırım xx, Cemal Alpay xx

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Alaattin Okumuş xx, Tarık Tekdal xx (Mehmet Sedef dk. 28 x), Fernandes xx, Gökhan Süzen xx, Timur Temeltaş xx, Serkan Göksu xx (Emre Kurt dk. 90 ?), Bahadır xx (Nouri dk. 78 X), Emircan Altıntaş xx, Bentley xx, Gimbert xxx

Yedekler: Taha Demirtaş, Aykut Emre Yakut, Muhammed Gönülaçar, İhsan Furkan Deniz

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci xx, Tolga Ünlü xx, Uğur Arslan Kuru xxx (Alperen Babacan dk. 46 x), Cocalic xx, Vrsajevic xx, Burhan Eşer xx, Erhan Çelenk xx, Bjarnason xx, Aykut Çeviker xx (Rotman dk. 64 x), Taha Yalçıner xx (Çekdar Orhan dk. 78 x), Ergin Keleş xxx

Yedekler: Lukac, Eray Ataseven, Onur Ayık, Ali Kaan Güneren, Bertuğ Bayar

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Gimbert (dk. 10), Emircan Altıntaş (dk. 67 pen.) (Ümraniyespor), Uğur Arslan Kuru (dk. 14), Ergin Keleş (dk. 45) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Alaattin Okumuş, Gimbert, Bahadır Taşdelen (Ümraniyespor) Erhan Çelenk, Burhan Eşer, Vrsajevic (Akhisarspor) - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Taşdelen, Spor

Kaynak: İHA

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