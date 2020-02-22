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TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti.

22.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:06TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Keçiörengücü: 0
TFF 1. Lig'in 23. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

27. dakikada sol taraftan Dialiba'nın yerden içeri çevirdiği top savunmadan döndü. Dönen topu takip eden Madinda'nın sert şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

41. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bokila'nın şutunda meşin yuvarlağı kaleci Burak kornere çeldi.

45+1. dakikada sol taraftan Akabueze'nin kullandığı köşe atışında doğrudan kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

62. dakikada Erdi Dikmen'in Akabueze'ye yaptığı sert müdahale sonrası hakem Direnç Tonusluoğlu kırmızı kartını çıkardı ve Keçiörengücü 10 kişi kaldı.

81. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Gomis'in yerden ortasında arka direkte Nouri dokunuşunu yaparak topu filelere gönderdi. 2-0

Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Baran Eraslan xx

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Alaaddin Okumuş xx (Emre Kurt dk. 90+2 ?), Tarık Tekdal xx, Glumac xx, Gökhan Süzen xx, Muhammed Gönülaçar xx, Serkan Göksu xx, Akabueze xxx, Nouri xxx, Bahadır Taşdelen xx (Gomis dk. 76 x), Gimbert xx (Mücahit Can Akçay dk. 90 ?)

Yedekler: Enes Fidayeo, Muharrem Öner, Yunus Emre Gedik, Timur Temeltaş, Erdem Seçgin, Hasic

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Keçiörengücü: Metin Uçar x, Erdi Dikmen x, Samet Akaydın xx, Cihan Can xx, Soner Gönül xx, Madinda xx (Hüsamettin Tut dk. 65 x), Süleyman Olgun xx, Cem Ekinci xx, Dialiba xx, Burak Aydın xx (İshak Çakmak dk. 73 x), Bokila xx (Abdulkadir Kuzey dk. 58 x)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Diarra, Uğur Utlu, Devrim Taşkaya

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Akabueze (dk. 45+1), Nouri (dk. 81) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Erdi Dikmen (dk. 62) (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Samet Akaydın (Keçiörengücü) Gimbert (Ümraniyespor) - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: İHA

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