TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Eskişehirspor: 0

Kaynak: İHA

TFF 1. Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, sahasında Eskişehirspor 'u 3-0'lık skorla mağlup etti.Maçtan dakikalar22. dakikada sağ kanattan gelişen Eskişehirspor atağında, Bedirhan'ın ortasını Onur tamamlamak istedi. Ancak Ümraniye savunması son anda araya girerek topu kornere yolladı.28. dakikada sağ kanattan Gimbert'in tehlikeli ortasını kaleci Ebrar çeldi. Yayda topla buluşan Ajdin Hasic'in rakibinden sıyrılarak çektiği şutu yine kaleci Ebrar kontrol etti.40. dakikada Mete'nin pasında yay üzerinde topla buluşa Tolga'nın şutu az farkla yandan auta çıktı.45. dakikada Ümraniyespor'un sol taraftan Hasic ile kullandığı korner vuruşunda topa iyi yükselen Emre Kurt, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-045+1. dakikada Hasic'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Gimbert, önce rakibinden sıyrıldı ardından yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-087. dakikada kendi yarı alanından Glumac'ın pasıyla hızlı Ümraniyespor'da topun sahibi olan Mücahit Can, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda maçın skorunu ilan eden golü kaydetti. 3-090+3. dakikada Eskişehirspor'da Bedirhan'ın kullandığı frikik atışında şutu az farkla üstten auta çıktı.Stat: Ümraniye ŞehirHakemler: Sarper Barış Saka xx, Seyfettin Ünal xx, Emrah Ünal xxCesar Grup Ümraniyespor: Burak x, Alaaddin Okumuş xxx (Muharrem dk. 76 x), Glumac xxx, Emre Kurt xxx, Gökhan Süzen xxx, Serkan Göksu xx (Erdem Seçgin dk. 64 x), Honore Gomis xxx, Muhammed xxx, Ajdin Hasic xxx (Yunus Emre Mertoğlu dk. 85 ?) Akabueze x (Bahadır dk. 64 x), Gimbert xxx (Mücahit Can dk. 76 x)Yedekler: Enes, Mustafa Eser, Fernandes, Yunus Emre GedikTeknik Direktör: Sait KarafırtınalarEskişehirspor: Ebrar x, Bedirhan x, Sezgin Coşkunx, Bilal Ceylan x (Doğukan dk. 78 x), Erdal Akdarı x, Buğra Çağlıyan x (Berkay dk. 62 x), Cemali Sertel xx, Hasan Uyğur x (Tolga dk. 36 xx), Mete Kaan Demir xx (Selman dk. 76 x) Mehmet Özcan x, Onur Bayramoğlu xx (Muhammet Yahya dk. 62 x)Yedekler: Cengiz, Melih, FurganTeknik Direktör: Mustafa ÖzerGoller: Emre (dk. 45), Gimbert (dk. 45+1), Mücahit Can (dk. 87) (Ümraniyespor)Sarı Kartlar: Gimbert, Muharrem Öner, Muhammed Gönülaçar (Ümraniyepor), Erdal Akdarı (Eskişehirspor) - İSTANBUL