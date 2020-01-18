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TFF 2. Lig: Afjet Afyonspor: 1 - H. Trabzon: 0

TFF 2. Lig 19. hafta maçında Afjet Afyonspor, H. Trabzon'u 1-0 mağlup etti.

18.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 18.01.2020 17:43TFF 2. Lig: Afjet Afyonspor: 1 - H. Trabzon: 0
TFF 2. Lig 19. hafta maçında Afjet Afyonspor, H. 'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Afyon Zafer

Hakemler: Şeref Taştan xxx, Abdullah Uğur xxx, Emin Barlas xx

Afjet Afyonspor: Anıl Atağ xx, Oktay Kancı xx, Onur Ramazan Toprak xx (Emre Tosun dk. 90 ?), İlker Avşar xx, Nazmi Candoğan xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Semih Ceylan xx, Mehmet Tayfun Dindil xx, Ali Kılıç xx, Aykut Uluç xx (Ramazan Kuzu dk. 84 ?), Kaan Baysal xx (Aykut Emre Yakut dk. 60 x)

Teknik Direktör: Ferruh Özgün

H. Trabzon: Batuhan Ahmet Şen xx, Miraç Acer xx, Samet Yalçın xx, Ali Aydemir x (Ersel Aslıyüksek dk. 46 x), Talha Yazgan xx, Mercan Çam x (Batuhan dk. 75 x ), Muhammmet Haşim Çoban xx (Musa Caner Aktaş dk. 46 Musa x), Bahadır Erol xx, Taha Balcı xx, Volkan Altısoy xx, Abdulkadir Özdemir xx

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Yedekler: Musa Caner Aktaş, Ersel Aslıyüksek

Gol: Onur Ramazan Toprak (dk. 6) (Afjet Afyonspor)

Sarı Kartlar: Oktay kancı, İlker Avşar, Kaan Baysal (Afjet Afyonspor), Taha Balcı, Taha Yazgan, Musa Canar Aktaş (H. Trabzon) - AFYONKARAHİSAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Onur Ramazan Toprak, Trabzon, Afyon, Spor

Kaynak: İHA

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