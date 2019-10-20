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TFF 2. Lig: Afjet Afyonspor: 2 - Başkent Akademi FK: 0

TFF 2. Lig'in 9. haftasında Afjet Afyonspor, Başkent Akademi FK'yı 2-0 mağlup etti.

20.10.2019 21:00TFF 2. Lig: Afjet Afyonspor: 2 - Başkent Akademi FK: 0
TFF 2. Lig'in 9. haftasında Afjet Afyonspor, Başkent Akademi FK'yı 2-0 mağlup etti.

Stat: Afyon Zafer

Hakemler: Yalçın Taşkınfırat xx, Efe Kurtuluş xx, Mücahit Adem Çelebi xx

Afjet Afyonspor: Mehmet Doğan xx, Doğan Ateş xx, Onur Ramazan Toprak xxx, İlker Avşar xx, Mehmet Tosun xx (Enes Ata dk. 90 ?), Fatih Selimhan Solmaz xx, Mehmet tayfun Dingil xx, Ali Kılıç xxx, Bayram Çetin xx (Caner Solmaz dk. 81 ?), İsmet Benli xxx, Aykut Uluç xxx (Aykut Çift dk. 86 ?)

Başkent Akademik FK: Necati Yılmaz xx, Abdullah Çelik xx, Hasan Genç xx, Ahmet Sun xx, Muhammet Burak Çelik x (Ahmet Karaman dk. 71 x), Yusuf Atasoy xx (Yavuz Koç dk. 46 x), Suat Kaya xx, Ömer Bozan x (Bora Taşdemir dk. 67 x), Polat Ertek xx, Tolgahan Erbay xx, Eyüp Poyraz xx

Goller: Aykut Uluç (dk. 18), İlker Avşar (dk. 55) (Afjet Afyonspor)

Sarı kartlar: Mehmet Tosun, İsmet Benli (Afjet Afyonspor), Ömer Bozan, Hasan Genç, Muhammet Burak Çelik (Başkent Akademi) - AFYONKARAHİSAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Tosun, Afyon, Spor

Kaynak: İHA

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