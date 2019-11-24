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TFF 2. Lig: Afjet Afyonspor: 2 - GMG Kırklarelispor: 2

TFF 2. Lig'in 14. haftasında Afjet Afyonspor, sahasında karşılaştığı GMG Kırklarelispor ile 2-2 berabere kaldı.

24.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:38TFF 2. Lig: Afjet Afyonspor: 2 - GMG Kırklarelispor: 2
TFF 2. Lig'in 14. haftasında Afjet Afyonspor, sahasında karşılaştığı GMG ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Afyon Zafer

Hakemler: Adem Sarıtaş xx, Vural Gül xx, İsmail Taygun Tasalı xx

Afjet Afyonspor : Mustafa Gürbüz xx, Emre Tosun xxx, Mehmet Tosun xx, Enes Ata xx, Nazmi Candoğan xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Bayram Çetin xx, Ramazan Kuzu xx (Caner Solmaz dk. 61 x), Aykut Çift xx (İlker Avşar dk. 81 ?), Kaan Baysal xx (Doğan Ateş dk. 68 x)

GMG Kırklarelispor: İbrahim Demir x, Müslüm Aydoğan xx, Caner Koca xx (Deniz Ataç dk. 71 x), İbrahim Sürgülü xx, Emre Keleşoğlu xx, Emre Balkı xx (Burak Sürmeli dk. 82 ?), Malik Karaahmet xx, Mert Sinan Pekesen xx, Serkan Sözmen xx, Yüksel Şişman xx (Muhammet Beşir dk. 77 x), Enis Çeliksu xx

Goller: Kaan Baysal (dk. 43), Aykut Çift (dk. 53) (Afyonspor), Malik Karaahmet (dk 46, 86) (Kırklarelispor)

Sarı Kartlar: Mehmet Tosun, Mehmet Tayfun Dingil (Afjet Afyonspor), Yüksel Şişman (Kırklarelispor) - AFYONKARAHİSAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırklarelispor, Mehmet Tosun, Afyon, Spor

Kaynak: İHA

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