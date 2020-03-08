TFF 2. Lig: AFJET Afyonspor: 2 - Tarsus İdman Yurdu: 3
TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta karşılaşmasında AFJET Afyonspor sahasında Tarsus İdman Yurdu'na 3-2 mağlup oldu.
08.03.2020 19:09 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:10
TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta karşılaşmasında AFJET Afyonspor sahasında Tarsus İdman Yurdu'na 3-2 mağlup oldu.
Stat: Afyon Zafer
Hakemler: İlker Yasin Avcı xx, Berkay Daban xx, Efe Kurtulmuş xx
AFJET Afyonspor: Anıl Atığ xx, Emre Tosun xx, Ferhan Evren xx, Onur Ramazan Toprak xx, İlker Avşar xx, Çağrı Giritlioğlu xx, Nazmi Candoğan xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Ali Kılıç xx (Mert Polat Keklik dk. 74 x), Kaan Baysal xx, (Aykut Emre dk. 62 x)
Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen xx, Mehmet Cansın Çiçek xx, Ferhat Duman xx (Yasin Elmas dk. 86 ?), Nurullah Kaya xx, Ali Yavuz Kol xx, (Yılmaz Can Taşkıran dk. 77 x), Mustafa Yılmaz xxx, Erkam Develi xx, Artun Akçakın xx, Alperen Pak xxxx, İbrahim Hırçın xx, Onur Şirin xx (Aytaç Öden dk. 90 ?)
Goller: İlker Avşar (dk. 6), Çağrı Giritllioğlu (dk. 81) (Afjet Afyonspor), Alperen Pak (dk. 18, 31 ve 71)
Sarı kartlar: Ali Kılıç (AFJET Afyonspor), Ali Yavuz Kol (Tarsus İdman Yurdu) - AFYONKARAHİSAR
Stat: Afyon Zafer
Hakemler: İlker Yasin Avcı xx, Berkay Daban xx, Efe Kurtulmuş xx
AFJET Afyonspor: Anıl Atığ xx, Emre Tosun xx, Ferhan Evren xx, Onur Ramazan Toprak xx, İlker Avşar xx, Çağrı Giritlioğlu xx, Nazmi Candoğan xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Ali Kılıç xx (Mert Polat Keklik dk. 74 x), Kaan Baysal xx, (Aykut Emre dk. 62 x)
Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen xx, Mehmet Cansın Çiçek xx, Ferhat Duman xx (Yasin Elmas dk. 86 ?), Nurullah Kaya xx, Ali Yavuz Kol xx, (Yılmaz Can Taşkıran dk. 77 x), Mustafa Yılmaz xxx, Erkam Develi xx, Artun Akçakın xx, Alperen Pak xxxx, İbrahim Hırçın xx, Onur Şirin xx (Aytaç Öden dk. 90 ?)
Goller: İlker Avşar (dk. 6), Çağrı Giritllioğlu (dk. 81) (Afjet Afyonspor), Alperen Pak (dk. 18, 31 ve 71)
Sarı kartlar: Ali Kılıç (AFJET Afyonspor), Ali Yavuz Kol (Tarsus İdman Yurdu) - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :TFF 2. Lig: AFJET Afyonspor: 2 - Tarsus İdman Yurdu: 3
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Kılıç, Tarsus, Afyon, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Spor
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Spor
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Spor
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti
Spor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
Spor
Lise öğrencileri okul önünde tekme tokat birbirlerine girdi
Spor
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü