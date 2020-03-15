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TFF 2. Lig: Afjet Afyonspor: 3 - Çorum FK: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Afjet Afyonspor, sahasında Çorum'u 3-0 mağlup etti.

15.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:11
TFF 2. Lig: Afjet Afyonspor: 3 - Çorum FK: 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Afjet Afyonspor, sahasında Çorum 'u 3-0 mağlup etti.

Stat: Afyonkarahisar Zafer

Hakemler: Serkan Önsal xx, Turgut Evran xx, Çağlar Öztürk xx

Afjet Afyonspor: Anıl Atığ xx, Emre Tosun xx, Ferhan Evren xx, Çağrı Giritlioğluxx (Aykut Uluç dk. 73 xx), Bora Taşdemir xx (İlker Avşar dk. 61 xx), Onur Ramazan Toprak xx, Nazmi Candoğan xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Ali Kılıç xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Semih Ceylan xx (Kaan Baysal dk. 86 xx)

Çorum Futbol Kulübü: Onur Tekin xx, Ertuğrul Sancaktutan xx, Muhammed Çoban xx, Volkan Akyıldız xx, Talha Özler xx, Nafican Yardımcı xx, Mete Yıldız x (Burak Seres dk. 37 x), Kerem Çağatay x (Semih Acar dk. 90+2 ?), Muhammed Rıdvan Özdemir x, Mikail Albayrak x, Mert Ilıman x (Şaban Yılmaz Genişyürek dk. 60 x)

Goller: Onur Ramazan Toprak (dk. 29), Kaan Baysal (dk. 88), İlker Avşar (dk. 90+3) (Afjet Afyonspor)

Kırmızı Kartlar: Ferhat Yılmaz, Berk Kervankıran (Kardemir Karabükspor)

Sarı Kartlar: Ferhan Evren, Kaan Baysal (Afjet Afyonspor)-Mete Yıldız, Şaban Yılmaz Genişyürek, Kerem Çağatay Osman Bodur (Çorum FK) - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Bora Füzesi, Afyon, Çorum, Spor

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