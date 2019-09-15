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TFF 2. Lig: AFJET Afyonspor: 4 - Şanlıurfaspor: 0

TFF 2. Lig'in Beyaz Grup 3. hafta maçında Afjet Afyonspor, Şanlıurfaspor'u 4-0 mağlup etti.

15.09.2019 21:04TFF 2. Lig: AFJET Afyonspor: 4 - Şanlıurfaspor: 0
TFF 2. Lig'in Beyaz Grup 3. hafta maçında Afjet Afyonspor, Şanlıurfaspor'u 4-0 mağlup etti.

Stat: Afyon Zafer

Hakemler: Mehmet Ali Metoğlu xxx, Ünal Doğru xxx, Ali Rıza Öztürk xxx

AFJET Afyonspor : Mehmet Doğan xx, Doğan Ateş xx, İlker Avşar xx, Mehmet Tosun xx (Ömer Çelik dk. 68 xx), Enes Ata xx (Aykut Çift dk. 59 xxx), Nazmi Candoğan xx, Caner Solmaz xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Mehmet Tayfun Dingil xx (Emre Tosun dk. 80 x), İsmet Benli xx, Aykut Uluç xxx

Şanlıurfaspor: Yasin Davuş x, İbrahim Durmuş x, Yusuf Güzel xx, Mehmet Daniş x (Seyfettin Büyükkılıç dk. 71 x), Veysel Sönmezsoy x (Eyyüp Rızvanoğlu dk. 78 x), Murat Şamil Kurt xx, Sercan Kaya xx, Ali Eren Demirkol xx, Fevzi Özkan xx, Rıdvan Bingöl xx, İbrahim Canlıka xx

Goller: İlker Avşar (dk. 60 ve 77), Aykut Çift dk 64 (dk. 64), Yusuf Güzel (dk. 82 k.k.) (Afjet Afyonspor)

Sarı Kartlar: Enes Ata, Mehmet Tayfun Dingil, Ömer Çelik (Afjet Afyonspor), Rıdvan Bingöl (Şanlıurfaspor) - AFYONKARAHİSAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Ömer Çelik, Afyon, Spor

Kaynak: İHA

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