18 Kasım 2018, 15:17
»»

Tff 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 0 - İnegölspor: 1

Tff 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 0 - İnegölspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler sahasında İnegölspor’a 1-0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler sahasında İnegölspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçın karnesi

Yer: S.S Tesisleri

Hakemler: Gürel Uzuner xx, Uğur Erdoğan xx, Vedat Hoşnam xx

Amed Sportif Faaliyetler: Erdi Yokuşlu x, Ömer Karancı xx (Dk. 84 Barış Ataş ?), Yiğitcan Gölboyu xx, Volkan Geyik xx, Mehmet Sıddık İstemi xx, Mansur Çalar xx, Hasan Küçcük xx, Oğuz Çetinkaya xx, Nezir Özer xx, Ercan Çapar xx, Muhammed Burak Taşdemir xx (Dk. 66 Emre Tekin Pınar x)

İnegölspor: Şener Özcan xx, Gökhan Kurumuş xx, Okan Deniz xx, Taner Yalçın xx, Osman Torun xx (Dk. 74 Ozan Pekdemir x), Serhat Mermer xx, Emirhan Aydoğan xx (Dk. 63 Burhan Vatansever xx), Volkan Altınsoy xxx, Orhan Evci xxx, Yasin Görkem Arslan xx, Ahmet Hakan Şahin xx (Dk. 84 Bilal Özdemir ?)

Gol: Volkan Altınsoy (Dk. 45) (İnegölspor)

Sarı kartlar: Muhammed Burak Taşdemir (Amed Sportif Faaliyetler), Yasin Görkem Arslan (İnegölspor) - DİYARBAKIR
18 Kasım 2018 Pazar 15:17