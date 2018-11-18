Tff 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 0 - İnegölspor: 1

TFF
2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler sahasında İnegölspor
'a 1-0 mağlup oldu.
Maçın karnesi
Yer: S.S Tesisleri
Hakemler: Gürel Uzuner xx, Uğur Erdoğan
xx, Vedat Hoşnam xx
Amed Sportif Faaliyetler: Erdi Yokuşlu x, Ömer Karancı xx (Dk. 84 Barış Ataş
?), Yiğitcan Gölboyu
xx, Volkan Geyik
xx, Mehmet Sıddık
İstemi xx, Mansur Çalar
xx, Hasan Küçcük xx, Oğuz Çetinkaya
xx, Nezir Özer xx, Ercan Çapar
xx, Muhammed Burak
Taşdemir xx (Dk. 66 Emre Tekin Pınar
x)
İnegölspor: Şener Özcan
xx, Gökhan Kurumuş xx, Okan Deniz
xx, Taner Yalçın
xx, Osman Torun
xx (Dk. 74 Ozan Pekdemir x), Serhat Mermer xx, Emirhan Aydoğan
xx (Dk. 63 Burhan Vatansever xx), Volkan Altınsoy xxx, Orhan Evci
xxx, Yasin Görkem Arslan xx, Ahmet Hakan
Şahin xx (Dk. 84 Bilal Özdemir
?)
Gol: Volkan Altınsoy (Dk. 45) (İnegölspor)
Sarı kartlar: Muhammed Burak Taşdemir (Amed Sportif Faaliyetler), Yasin Görkem Arslan (İnegölspor) - DİYARBAKIR
18 Kasım 2018 Pazar 15:17