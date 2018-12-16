16 Aralık 2018, 15:41
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Tff 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 2 - Bayrampaşa: 0

Tff 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 2 - Bayrampaşa: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, ilk yarının son maçında Bayrampaşa'yı kendi sahasında 2-0'lık sonuçla mağlup etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, ilk yarının son maçında Bayrampaşa'yı kendi sahasında 2-0'lık sonuçla mağlup etti.

Yeni Diyarbakır Stadyumunda oynanan maçta, Amed Sportif Faaliyetler, 17.dakikada mükemmel bir golle 1-0 öne geçti. Ceza alanı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderen Umut, nefis bir gole imza attı: 1-0

İlk yarı Amed Sportif Faaliyetlerin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Amed Sportif Faaliyetler etkili başladı. Amed Sportif Faaliyetler, 72. dakikada skoru 2-0 yaptı. Umut'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Burak arka direkte topu ağlara yolladı: 2-0

Bayrampaşa 85.dakikada penaltı kaçırdı. Hakan ceza alanı içinde kaleci Serkan tarafından düşürüldü, hakem Hasan Avcı penaltı noktasını gösterdi ve Serkan'a da sarı kart gösterdi. Ahmet Arı'nın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Serkan kurtardı.

Maçın karnesi

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Hasan Avcı xx, Tuncay Ercan xx, Murat can Ilgaz xx

Amed Sportif Faaliyetler: Serkan İpek xx, Ömer Karancı xx, Oğuz Çetinkaya xx, Ferat Yaşar xx, Volkan Geyik xx, Mansur Çalar xx, Hasan Küçcük xxx, Muhammed Burak Taşdemir xxx (Dk. 87 Yusuf Yağmur ?), Ercan Çapar xx (Dk.73 Muhlis İstemi x), Umut Koçin xxx, Nezir Özer xx (Dk. 78 Erkut Şentürk ?)

Bayrampaşa: Veysel Sapan xx, Süleyman Selak xx, Oktay Pop xx, Güray Fırat xx, Hakan Yüce xx, Ömercan Öndaş xx, Sercan Uslu x (Dk.78 Şamil Başaran ?), Ahmet Güney x (Dk. 46 İsmail Baran Karakoç x), Hamza Küçükköylü xx, Hamit Yıldırım xx, Melih Alcu xx

Goller: Dk. 17 Umut Koçin, Dk. Muhammed Burak Taşdemir (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 2 Süleyman Selak, Dk. 52 Hamit Yıldırım, Dk. 52 Oktay Pop (Bayrampaşa), Dk. 29 Hasan Küçcük, Dk. 85 Serkan İpek (Amed Sportif Faaliyetler)

Kırmızı kart: Dk. 38 Melih Alcu (Bayrampaşa) - DİYARBAKIR Türkiye Futbol Federasyonu,Bayrampaşa
16 Aralık 2018 Pazar 15:41



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