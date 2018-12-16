Tff 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 2 - Bayrampaşa: 0

TFF
2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, ilk yarının son maçında Bayrampaşa
'yı kendi sahasında 2-0'lık sonuçla mağlup etti.
Yeni Diyarbakır
Stadyumunda oynanan maçta, Amed Sportif Faaliyetler, 17.dakikada mükemmel bir golle 1-0 öne geçti. Ceza alanı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderen Umut, nefis bir gole imza attı: 1-0
İlk yarı Amed Sportif Faaliyetlerin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına Amed Sportif Faaliyetler etkili başladı. Amed Sportif Faaliyetler, 72. dakikada skoru 2-0 yaptı. Umut'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Burak arka direkte topu ağlara yolladı: 2-0
Bayrampaşa 85.dakikada penaltı kaçırdı. Hakan ceza alanı içinde kaleci Serkan
tarafından düşürüldü, hakem Hasan Avcı
penaltı noktasını gösterdi ve Serkan'a da sarı kart gösterdi. Ahmet Arı'nın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Serkan kurtardı.
Maçın karnesi
Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: Hasan Avcı xx, Tuncay Ercan xx, Murat can Ilgaz
xx
Amed Sportif Faaliyetler: Serkan İpek
xx, Ömer Karancı xx, Oğuz Çetinkaya
xx, Ferat Yaşar
xx, Volkan Geyik
xx, Mansur Çalar
xx, Hasan Küçcük xxx, Muhammed Burak
Taşdemir xxx (Dk. 87 Yusuf Yağmur ?), Ercan Çapar
xx (Dk.73 Muhlis İstemi x), Umut Koçin xxx, Nezir Özer xx (Dk. 78 Erkut Şentürk
?)
Bayrampaşa: Veysel Sapan xx, Süleyman Selak xx, Oktay Pop xx, Güray Fırat xx, Hakan Yüce xx, Ömercan Öndaş xx, Sercan Uslu x (Dk.78 Şamil Başaran ?), Ahmet Güney
x (Dk. 46 İsmail Baran
Karakoç x), Hamza Küçükköylü xx, Hamit Yıldırım
xx, Melih Alcu xx
Goller: Dk. 17 Umut Koçin, Dk. Muhammed Burak Taşdemir (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 2 Süleyman Selak, Dk. 52 Hamit Yıldırım, Dk. 52 Oktay Pop (Bayrampaşa), Dk. 29 Hasan Küçcük, Dk. 85 Serkan İpek (Amed Sportif Faaliyetler)
Kırmızı kart: Dk. 38 Melih Alcu (Bayrampaşa) - DİYARBAKIR
Türkiye Futbol Federasyonu,Bayrampaşa
16 Aralık 2018 Pazar 15:41