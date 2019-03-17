Tff 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 2 - Sancaktepe Belediyespor: 1

TFF
2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Sancaktepe
Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: Necati Selçuk
xx, Suha Adıyaman
xx, Osman Baruk xx
Amed Sportif Faaliyetler: Serkan İpek
xxx, Ferat Yaşar xx, Yiğitcan Gölboyu
xx, Hasan Küçcük xx, Gökan Lekesiz xxx (Erkut Şentürk
dk. 88 ?), Mehmet Sıddık
İstemi xx, Oğuz Çetinkaya
xx, Yusuf Yağmur
x (Berat Han
dk. 65 x), İlyas Akan xx, Nezir Özer xx (Furkan Yaman
dk. 59 xxx), Bünyamin Yürür xx
Sancektepe Belediyespor: Emre Satılmış xx, Melik Derin xx, Berke Yılmaz
xxx (Oğuzhan Kaylesiz dk. 85 ?), İrfan Akgün xx, Mert Örnek xx, Abdülkadir Akyıldız x (Dk. 61 İsmail Düzgün x), Muharrem Cinan xx, Bilal Yıldırım
xx (Oğuz Matarcı dk. 73 x), Recep Burak Yılmaz
xx, Erbay Eker xx, Can Demir
Aktav xx
Goller: Gökhan Lekesiz (dk. 21), Furkan Yaman
(dk. 84) (Amed Sportif Faaliyetler), Berke Yılmaz (dk. 40) (Sancaktepe Belediyespor)
Sarı kartlar: Nezir Özer, İlyas Akan (Amed Sportif Faaliyetler), İrfan Akgün, Melik Derin, Berke Yılmaz (Sancaktepe Belediyespor) - DİYARBAKIR
Diyarbakır, Türkiye Futbol Federasyonu, Sancaktepe, Spor
Kaynak: İHA