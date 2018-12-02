Tff 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 3 - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-0 mağlup etti. İlk kez Yeni Diyarbakır Stadyumunda oynanan karşılaşmaya 10 bine yakın taraftar takip etti.
Maçın karnesi
Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: Demokrat Özgür Güneş xx, Nurettin Dinçer Demir xx, Hasan Erdoğan xx
Amed Sportif Faaliyetler: Erdi Yokuşlu xxx, Yiğitcan Gölboyu xx, Hasan Küçcük xx, Ercan Çapar xx (Dk. 65 Muhlis İstemi xxx), Nezir Özer xxx, Muhammed Burak Taşdemir xxx (Dk. 65 Umut Koçin x), Mehmet Sıddık İstemi xxx, Ömer Karancı xx (Dk. 86 İlyas Akan '), Oğuz Çetinkaya xx, Volkan Geyik xx
Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Kaya Tarakcı x, Özgür İleri xx (Dk. 72 Şaban Yılmaz Genişyürek '), Hüseyin Kala x, Göksu Türkdoğan xx, Mustafa Sevgi xx, Orhan Aktaş xx, İzzet Yıldırım xx, Samet Katanalp xx, Muhammet Özkal x, Özgür Yılmaz xx, Cem Ekinci ' (Dk. 46 Harun Kavaklıdere x)
Sarı kartlar: Ercan Çapar, Oğuz Çetinkaya (Amed Sportif Faaliyetler), Özgür İleri, İzzet Yıldırım, Mustafa Sevgi, Göksu Türkdoğan (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)
Goller: Dk. 24 Nezir Özer, Dk. 68 Muhlis İstemi, Dk. 78 Mehmet Sıddık İstemi (Amed Sportif Faaliyetler) - DİYARBAKIR
Diyarbakır,Türkiye Futbol Federasyonu,Bodrum
02 Aralık 2018 Pazar 16:32