Tff 2. Lig: Ankara Demirspor: 0 - Yılport Samsunspor: 1

TFF
2. Lig Beyaz Grup 22. hafta müsabakasında Ankara Demirspor
evinde Yılport Samsunspor
'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: TCDD Ankara Demirspor
Hakemler: Çağdaş Altay
xx, Ahmet Şimşek
xx, Murat Temel xx
Ankara Demirspor: Emre xx, İsmail x, Hakan x, Ramazan x, Hakan Vural Koçaslan x (Orhan dk. 65 xx), Safa xx, Serkan
x (Akın dk. 76 x), Murat x (Umut dk. 55 x), Abdulsamet xx, Mustafa x
Yılport Samsunspor: Ahmet xxx, Oğuz, Ramazan xx (Savaş dk. 81 ?), İlyas x (Abdulkadir dk. 58 xxx), Erhan x, Nuri xx, Cenk xx, Erhan Kartal
xxx, Okan xx, İshak xxx, Samet x (Bahattin dk. 42 xx)
Gol: Abdulkadir (dk. 60) (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Abdulsamet, Umut (Ankara Demirspor) - ANKARA
Kaynak: İHA