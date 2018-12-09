Tff 2. Lig: B.b.bodrumspor: 1 Gümüşhanespor: 0

Bodrum
'da yaşanan sel felekatenin ardından sahası bakıma alınan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Muğla Atatürk
stadında oynadığı Gümüşhane
karşılaşmasından 1-0 galip ayrılarak puanını 27'e yükseltti.
Maçtan dakikalar:
28'inci dakikada gelişen Gümüşhanespor
atağında sol kanattan Kadir Arı
'nın yaptığı ortada Musa Sinan
'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
35'inci dakikada gelişen Bodrumspor atağında Emre Şahin
'in pasında Erkan topuk pasıyla derinlemesine bir pas ile Ozan Sol
'u topla buluşturdu. Ozan Sol kaleci Hasan Hüseyin
ile karşı karşıya kaldı. Sol'un vuruşunda top direkten döndü, Gümüşhanespor defansı topu kornere attı. 75'inci dakikada Bodrumspor öne geçti. Bu dakikada Hüseyin Kala
'nın sağ kanattan ortasında Emre Şahin'in yerden vuruşunda top Kamecinin bakışları arasında ağlarla buluştu 1-0. 84'üncü dakikada Gümüşhanespor atağında Hüseyin Çolak
kafa ile topu ceza sahasına indirdi, Fırat'ın vuruşunda Bodrumspor kalecisi Kaya'yı geçen topu defans uzaklaştırdı.
Hakemler: Cihan Ataş xx, Sefa Özcan xx, Vedat Hoşman xx
Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Kaya xx, İzzet xx, Orhan xx, Muhammet xx, Şaban x, Seyid xx, Erkan x (Dk. 72 Harun x), Emre Şahin x(Dk. 79 Cem Ekinci
x), Ozan xx, Hüseyin xx, Göksu
xx (Dk. 84 Celal Dumanlı x)
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin x, Fırat, Mehmet Menderes
x (Dk. 64 Hüseyin x), Serdar x, Musa x, Kadir Arı x (Dk. 81 Hüseyin Altuğ x), Tufan xx, Azad xx, Murat x, Mehmet Cansın
x, Raif x (Dk. 69 Yunus x)
Gol: Dk. 75 Emre (Bodrumspor)
Sarı Kartlar: Şaban, İzzet (Bodrumspor) - MUĞLA
Muğla,Bodrum,Gümüşhanespor
09 Aralık 2018 Pazar 16:23