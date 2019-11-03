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TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 0 - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0

Bandırmaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 11. haftasında sahasında karşılaştığı Bodrum Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.

03.11.2019 17:06TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 0 - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0
Bandırmaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 11. haftasında sahasında karşılaştığı Bodrum Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Hasan Avcı xx, Emir Eray Eyisoy xx, Güner Mumcu Taştan xx

Bandırmaspor: Zülküf Özer xxx, Rıza Efendioğlu xx, Birhan Vatansever xx (Sinan Akaydın dk. 67 x), Feyyaz Belen xx, Berat Satılmış xx (Erkan Taşkıran dk. 57 xx), Hüseyin Bak xx, Onur Akbay xx, Benhur Keser xx (Ali Kucik dk. 79 ?), Rıdvan Koçak xx, Batuhan Karadeniz x, İrfan Başaran xx

Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Fatih Gülmez xx, Erkan Değişmez xx, Muhammet Özkal xx, Ozan Sol xx, Oğuzhan Türk xx, İzzet Yıldırım xx, Emre Özkan xx, Gökhan Yılmaz xx, Emrecan Yıldızhan xx (Burak Temir dk. 81 ?), Seyid Ahmet Han xx (Emirhan Subaş dk. 65 x), Sergen Yatağan xx (Mustafa Sevgi dk. 90 ?)

Kırmızı Kartlar: Sinan Akaydın (dk. 90+4) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Feyyaz Belen, Onur Akbay, Batuhan Karadeniz, İrfan Başaran, Sinan Akaydın (Bandırmaspor), Fatih Gülmez, Erkan Değişmez, Oğuzhan Türk, Emrecan Yıldızhan, Seyid Ahmet Han, Emirhan Subaş (Bodrum Belediyesi Bodrumspor) - BALIKESİR

Spor

Kaynak: İHA

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