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TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 2 - Ergene Velimeşespor : 1

Bandırmaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında sahasında Ergene Velimeşespor'u 2-1 mağlup etti.

17.11.2019 16:55 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:00TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 2 - Ergene Velimeşespor : 1
Bandırmaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında sahasında Ergene Velimeşespor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Şeref Taştan xx, Serdar Soydan xx, Arif Dilmeç xx

Bandırmaspor: Zülküf Özer xxx, Birhan Vatansever xx, Feyyaz Belen xx, Berat Satılmış xx (Ali Kucik dk. 66 xx), Erkan Taşkıran xxx, Adem Alkaşi xx, Abdullah Karmil x, Hüseyin Bak xxx, Onur Akbay x, Batuhan Karadeniz xx (Yusuf Akyel dk. 81 ?), İrfan Başaran xx (Sinan Akaydın dk. 47 x)

Ergene Velimeşespor: Gökhan Siverek x, Baran Işık x, Hayrullah Akyel x (Savaş Tağa dk. 63 x), İbrahim Fatih Dilek xx, Mert Er Estik x (Sergen Yakupçebioğlu dk. 84 ?), Burhan Arman x (Mustafa Öztürk dk. 63 x), Sabutay Alper Bayülken x, Sinan Uzun x, Eser Akbaş x, Serkan Yıldız x, Muhammet Raşit Yöndem x

Goller: Hüseyin Bak (dk. 21 ve 85) (Bandırmaspor), İbrahim Fatih Dilek (dk. 87 pen.) (Ergene Velimeşespor)

Kırmızı kart: Benhur Keser (dk. 90+5) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Ali Kucik, Hüseyin Bak, Benhur Keser (Bandırmaspor) Sinan Uzun (Ergene Velimeşespor) - BALIKESİR

Spor

Kaynak: İHA

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