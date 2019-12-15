Haberler » Spor » TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 2 - Etimesgut Belediyespor: 1 - Spor

TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 2 - Etimesgut Belediyespor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 17. haftasında Bandırmaspor, sahasında Etimesgut Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek ilk yarıyı 3 puanla tamamladı.

15.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:01TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 2 - Etimesgut Belediyespor: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 17. haftasında Bandırmaspor, sahasında Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek ilk yarıyı 3 puanla tamamladı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Hakan Ülker xx, Ersin Erbay xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Bandırmaspor: Zülküf Özer xxx, Birhan Vatansever xx, Feyyaz Belen xx, Sinan Akaydın x (Adem Alkaşi dk. 90+1 ?), Erkan Taşkıran xxx, Abdullah Karmil x, Doğan Can Davas xx (Benhur Keser dk. 71 xx), Hüseyin Bak xx, Onur Akbay x, Ali Kuçik xx (Timur Kosavalı dk. 80 ?), Rıdvan Koçak xx

Etimesgut Belediyespor: Osman Mert Göktepe xx, Hüseyin Öztürk xx, Ahmet Kaan Ergün xx, Berat Tosun xxx, Eyüpcan Delibalta xx, Burak Çolak xx, Erçin Ilgaz xx (Mehmet Atik dk. 85 ?), Furkan Işıkdemir xx (Mehmet Taşcı dk. 81 ?), Alaettin Batuhan Tur xx, Çınar Tarhan xx, Yusuf Yıldırım xx (Akın Akman dk. 68 ?)

Goller: Berat Tosun (dk. 26) (Etimesgut Belediyespor), Ali Kuçik (dk. 32) (Bandırmaspor), Feyyaz Belen (dk. 81) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Birhan Vatansever (Bandırmaspor), Erçin Ilgaz (Etimesgut Belediyespor) - BALIKESİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Etimesgut, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:44 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: 3-1 - Spor
18:42 Futbol: TFF 1. Lig - Spor
18:42 Süper Lig: D.G. Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu) - Spor
18:38 TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 2 - Afjet Afyonspor: 2 - Spor
18:35 TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Akhisarspor: 0 - Spor
17:34 Çin'den skandal karar! Mesut Özil yasağı uyguladılar - Spor
17:10 F.Bahçe'yi sarsan sakatlık! Gözyaşlarını tutamadı - Spor
16:14 Gaziantep Kayserispor'u farklı geçti - Spor
15:45 Sivas'ın son kurbanı F.Bahçe! Maçta 4 gol, 2 kırmızı kart var - Spor
14:44 F.Bahçe'de imzalar atılıyor! Bir isim de sırada - Spor
15.12.2019 18:48:42