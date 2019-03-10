Tff 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 1 - Tarsus İdman Yurdu: 0

TFF
2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında Tarsus
İdman Yurdu'nu 1-0 mağlup etti.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Emre Kargın xx, Emir Eray Eyisoy xx, Oğuz Akyüz
xx
Bandırmaspor: Zülküf Özer
xxxx, Adem Alkaşi
xx, Samet Günhan xx, Yusuf Akyel xx, Üstün Bilgi xx, Mete Sevinç x, Şevket Güngör xx (Mehmet Yeniler dk. 86 ?), Taner Yılmaz
xx, Cihan Özkaymak xxx (Batuhan Karadeniz
dk. 82 ?), Hakan Olkan
xx, Haluk Türkeri
xx (Deniz Ataç
dk. 46 x)
Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen xx, Gökhan Sinanoğlu
xx, Okan Yıldız
xx, Samet Eker xx, Nurullah Kaya xx (Emir Kaan
Gültekin dk. 86 ?), Yılmaz Can Taşkıran
xx, Emir Can Sayar xx, Onur Şirin xx, Aytaç Öden
x (Abdurrahman Canlı dk. 22 x), İbrahim Hırçın xx, Muhammed Samed Karakoç xx
Gol: Cihan Özkaymak (dk. 9) (Bandırmaspor Baltok)
Sarı kartlar: Muhammed Samed Karakoç (Tarsus İdman Yurdu), Hakan Olkan, Üstün Bilgi, Mete Sevinç (Bandırmaspor Baltok) - BALIKESİR
Bandırma, Türkiye Futbol Federasyonu, Tarsus, Spor
Kaynak: İHA