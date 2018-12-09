Tff 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 1 - Tuzlaspor: 2

TFF
2. Lig Kırmızı Grup'un 16. haftasında Bandırmaspor, sahasında Tuzlaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Mustafa İlker Coşkun
xx, Hamdi Tontu xx, Gökhan Coşar xx
Bandırmaspor: Ahmet Said
Kıvanç xx, Erdin Öner xx, Yusuf Akyel xx, Alp Huy x (Muharrem Efe dk. 46 x), Nurettin Kayaoğlu
xx, Mete Sevinç xx, Rıza Efendioğlu
xx, Oğulcan Şahin x (Fatih
Üge dk. 39 x), Ali Han
Tunçer xx, Ömer Faruk Boz x, Fatih Kıran x (Haluk Türkeri
dk. 72 ?)
Tuzlaspor: Bayram Olgun xx, Gökcan Kaya xx, Sadık Baş
xx, Murat Yılmaz
xx, Mehmet Özdıraz xx, Muhammed Akarslan
xx, Mehmet Ozan Tahtaişleyen
x (Doğan Can Otman dk. 19 x), Erdinç Pekgöz xx, Berat Ali Genç
x (Taner Yıldız
dk 74 ?), Tarık Mayhoş xx, Furkan Yılgın x (Taner Koç dk. 81 ?)
Goller: Muhammed Akarslan (dk. 37), Murat Yılmaz (dk. 58) (Tuzlaspor), Ömer Faruk Boz (dk. 51) (Bandırmaspor Baltok)
Sarı kartlar: Sadık Baş (Tuzlaspor), Erdi Öner
(Bandırmaspor Baltok) - BALIKESİR
Türkiye Futbol Federasyonu
09 Aralık 2018 Pazar 15:40