09 Aralık 2018, 15:40
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Tff 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 1 - Tuzlaspor: 2

Tff 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 1 - Tuzlaspor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 16. haftasında Bandırmaspor, sahasında Tuzlaspor’a 2-1 mağlup oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 16. haftasında Bandırmaspor, sahasında Tuzlaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, Hamdi Tontu xx, Gökhan Coşar xx

Bandırmaspor: Ahmet Said Kıvanç xx, Erdin Öner xx, Yusuf Akyel xx, Alp Huy x (Muharrem Efe dk. 46 x), Nurettin Kayaoğlu xx, Mete Sevinç xx, Rıza Efendioğlu xx, Oğulcan Şahin x (Fatih Üge dk. 39 x), Ali Han Tunçer xx, Ömer Faruk Boz x, Fatih Kıran x (Haluk Türkeri dk. 72 ?)

Tuzlaspor: Bayram Olgun xx, Gökcan Kaya xx, Sadık Baş xx, Murat Yılmaz xx, Mehmet Özdıraz xx, Muhammed Akarslan xx, Mehmet Ozan Tahtaişleyen x (Doğan Can Otman dk. 19 x), Erdinç Pekgöz xx, Berat Ali Genç x (Taner Yıldız dk 74 ?), Tarık Mayhoş xx, Furkan Yılgın x (Taner Koç dk. 81 ?)

Goller: Muhammed Akarslan (dk. 37), Murat Yılmaz (dk. 58) (Tuzlaspor), Ömer Faruk Boz (dk. 51) (Bandırmaspor Baltok)

Sarı kartlar: Sadık Baş (Tuzlaspor), Erdi Öner (Bandırmaspor Baltok) - BALIKESİR Türkiye Futbol Federasyonu
09 Aralık 2018 Pazar 15:40



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