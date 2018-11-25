Tff 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 3 - Tokatspor: 2

Bandırmaspor, TFF
2. Lig Kırmızı Grup'un 14. haftasında sahasında karşılaştığı Tokatspor'u 3-2 mağlup ederek ligde 13 hafta sonra ikinci galibiyetini aldı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Emre Kargın xx, Ufuk Uğurlu
xx, Tolga Özcan xx
Bandırmaspor: Ahmet Said
Kıvanç xx, Yusuf Akyel xx, Ömer Faruk Ermeç xx (Erdi Öner
dk. 90+9 ?), Doğan Can Davas xxx (Fatih
Üge dk. 86 ?), Nurettin Kayaoğlu
xx, Mete Sevinç xx, Rıza Efendioğlu
xx, Yunus Özdemir
xx, Ali Han
Tunçer xx, Ömer Faruk Boz x (Alp Huy dk. 76 x), Fatih Kıran xx
Tokatspor: Akın İsmail Köroğlu x, Hasan Erbey x (Ramazan Karaca
dk. 35 x), Emrah
Taysı x, Azad Filiz xx, Gökalp Seçal
xx, Erhan Aydın
x (Onur Demir
dk. 85 ?), Noyan Öz
xx, Anıl Şahin x, Bekir Karadeniz
x (Bekir Karadeniz dk. 68 x), Recep Türköz x, Bilal Gülden
xx
Goller: Ömer Faruk Ermeç (dk. 15), Yusuf Akyel (dk.48), Doğan Can Davas (dk. 84) (Bandırmaspor), Bilal Gülden (dk. 27), Noyan Öz (dk. 52) (Tokatspor)
Kırmızı kart : Yunus Özdemir (dk. 90+6) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Ali Han Tunçer, Nurettin Kayaoğlu, Yunus Özdemir (Bandırmaspor), Emrah Taysı, Noyan Öz (Tokatspor) - BALIKESİR
Türkiye Futbol Federasyonu
25 Kasım 2018 Pazar 15:44