25 Kasım 2018, 15:44
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Tff 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 3 - Tokatspor: 2

Tff 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 3 - Tokatspor: 2

Bandırmaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 14. haftasında sahasında karşılaştığı Tokatspor’u 3-2 mağlup ederek ligde 13 hafta sonra ikinci galibiyetini aldı.

Bandırmaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 14. haftasında sahasında karşılaştığı Tokatspor'u 3-2 mağlup ederek ligde 13 hafta sonra ikinci galibiyetini aldı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Emre Kargın xx, Ufuk Uğurlu xx, Tolga Özcan xx

Bandırmaspor: Ahmet Said Kıvanç xx, Yusuf Akyel xx, Ömer Faruk Ermeç xx (Erdi Öner dk. 90+9 ?), Doğan Can Davas xxx (Fatih Üge dk. 86 ?), Nurettin Kayaoğlu xx, Mete Sevinç xx, Rıza Efendioğlu xx, Yunus Özdemir xx, Ali Han Tunçer xx, Ömer Faruk Boz x (Alp Huy dk. 76 x), Fatih Kıran xx

Tokatspor: Akın İsmail Köroğlu x, Hasan Erbey x (Ramazan Karaca dk. 35 x), Emrah Taysı x, Azad Filiz xx, Gökalp Seçal xx, Erhan Aydın x (Onur Demir dk. 85 ?), Noyan Öz xx, Anıl Şahin x, Bekir Karadeniz x (Bekir Karadeniz dk. 68 x), Recep Türköz x, Bilal Gülden xx

Goller: Ömer Faruk Ermeç (dk. 15), Yusuf Akyel (dk.48), Doğan Can Davas (dk. 84) (Bandırmaspor), Bilal Gülden (dk. 27), Noyan Öz (dk. 52) (Tokatspor)

Kırmızı kart : Yunus Özdemir (dk. 90+6) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Ali Han Tunçer, Nurettin Kayaoğlu, Yunus Özdemir (Bandırmaspor), Emrah Taysı, Noyan Öz (Tokatspor) - BALIKESİR Türkiye Futbol Federasyonu
25 Kasım 2018 Pazar 15:44



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