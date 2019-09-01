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TFF 2. Lig: Bayburt Özel İdare Spor: 3 - Birevim Elazığspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 1. hafta maçında Bayburt Özel İdare Spor sahasında Birevim Elazığspor'u 3-1 mağlup etti.

01.09.2019 18:51 TFF 2. Lig: Bayburt Özel İdare Spor: 3 - Birevim Elazığspor: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 1. hafta maçında Bayburt Özel İdare Spor sahasında Birevim Elazığspor'u 3-1 mağlup etti.

Stat: Gençosman Stadyumu

Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu xxx, Ahmet Şimşek xxx, Mustafa Han xxx

Bayburt Özel İdarespor: Alişan Şeker xxx, Erol Yükseker xxx, Emre Şahin xxx (Alper Tursun xxx), Bilal Gülden xxx, Haydar Deniz xxx, Furkan Tütüncü xxx Niyazi Çolak xxx (dk. 74 Azad Filiz xxx), Tayyib Kanarya xxx, Yusuf Onur Arıkan xxx, Muhammet Mahmut Emirxxx, İsmet Kavuştu

Birevim Elazığspor:

Ahmet Doğan xx, Onur Alsu xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Ahmet Burak Solakel x, Murat Ceylan xx, Kadir Bekmezci xx, (dk 45 Selim Enes Özeren x ) Ömer Yıldız x (Fırat Sefa Öncü x ), Serdar Özbayraktar xxx, Cengizhan Akgün x, Murathan Özen x, Kadir Taşoğlu x

Goller: Tayyib Kanarya (dk.4, 34), Alper Tursun (dk.90+4) Bayburt Özel İdare Spor, Serdar Özbayraktar (dk. 47) Birevim Elazığspor

Sarı kartlar: Furkan Tütüncü (Bayburt Özel İdare Spor), Serdar Özbayraktar (Birevim Elazığspor) - BAYBURT

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Bayburt, Spor

Kaynak: İHA

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